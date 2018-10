Tributo sinfónico a Paco de Lucía

El productor musical Miguel Ángel Arenas Capi aún recuerda una conversación que mantuvo con el guitarrista Paco de Lucía en la boda de Alejandro Sanz. "Soy muy osado y le pregunté a Paco que por qué no hacíamos algo clásico. Él me contestó: 'Ya estamos, con lo que he sufrido para aprender a solfear", recuerda. "A continuación me dijo que la música está para que la interpreten los músicos", agrega. Después de esa charla, vinieron otras tantas en las que Capi no cesó en su interés por ese proyecto. Cuatro años después de la muerte del guitarrista, la idea del productor musical se ha materializado en forma de suite sinfónica con el apoyo de los herederos del internacional artista. "Paco no era solo un genio en el mundo del flamenco. El flamenco es una cosa y Paco de Lucía es otra", afirma Capi, quien señala que el objetivo de este proyecto es "perpetuar al genio".

Bautizada como Xpu-Ha (que en maya significa "donde nace el agua"), la obra está orquestada y dirigida por tres maestros que trabajaron con De Lucía en sus producciones musicales: Jesús Bola, Javier Losada y José Miguel Évora. La producción musical, que la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) graba durante esta semana en el auditorio del Cartuja Center Cite con la productora Eiprol Line, está integrada por tres movimientos (inspirados en el mundo, su padre y su madre) y parte de las formas compositivas llamadas falsetas, que se orquestan y armonizan bajo las premisas que el compositor dejó en sus numerosas actuaciones en directo por todo el mundo. "Paco intentó tender puentes con la música clásica desde sus orígenes con versiones, como por ejemplo, de Manuel de Falla", ha asegurado este jueves su hermano Pepe de Lucía durante la presentación de la grabación. "Este proyecto supone una oportunidad para reinterpretar su música manteniendo su rigor y su calidad, pero desde otra perspectiva", ha añadido el familiar.

Capi ha señalado que el proyecto se puso sobre la mesa dos años antes de la muerte del guitarrista, pero que no se comenzó a trabajar en él hasta ocho meses después de su fallecimiento. "El flamenco tenía un tamaño y se hizo de otro con Paco, se hizo más grande en todos los sentidos", asegura Évora, quien reconoce que sintió "vértigo" cuando le propusieron participar en el proyecto. "Es imposible no hacerse pequeñito ante una obra sublime", aporta Losada.

El primer borrador de esta composición se estrenó en el Palacio de Bellas Artes de México en noviembre de 2016. "Durante este tiempo, hemos estado corrigiendo, apurando, acortando... Aquella obra duraba hora y media y ahora ronda los 45 minutos. Nace para ser interpretada por las mejores orquestas sinfónica del mundo", apunta el productor musical, quien señala que aún no hay fecha de estreno de esta versión y que se baraja hacerlo tanto en Sevilla como en Madrid. "Tras el concierto en México, la prensa especializada se hizo eco de una frase: 90 profesionales para interpretar una guitarra", señala Capi.