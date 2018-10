WARM UP Estrella de Levante 2019: entradas y primeras confirmaciones

Las rebajas de los festivales comienzan en otoño. En esta época de anuncios, puesta a la venta de entradas y carteles renovados, uno de los primeros en estrenar su próxima edición ha sido el WARM UP Estrella de Levante. El festival más popular de Murcia será una de las primeras grandes citas de 2019. Su trayectoria está marcada por tres nombres: SOS 4.8, WAM y finalmente WARM UP. Con distintas organizaciones pero con un espíritu parecido, así es como se presenta esta nueva edición del evento murciano que el año pasado logró reunir a casi 70.000 asistentes.

La culpa para esta cuenta atrás del festival la tienen dos bandas: Two Door Cinema Club y Teenage Fanclub, que son las dos primeras confirmaciones previstas para el fin de semana del 3 y el 4 de mayo. Ambas llenarán el mítico recinto de La Fica de Murcia con dos proyectos que ejemplifican a la perfección el espíritu del WARM UP Estrella de Levante, repleto de indie y modernidad.

Two Door Cinema Club pondrá toda la carne en el asador con sus himnos de indie-rock bailable. Sus canciones son fundamentales para entender el sonido festivalero de este siglo, un sonido que definieron de la mano del sello francés Kitsuné con temas como Undercover Martyn o What You Know. En Murcia presentarán el que será su cuarto y último disco, que llega tras Tourist History, Beacon y Gameshow.

Por su parte, Teenage Fanclub pisará Murcia por primera vez en 10 años justo el mismo año en el que se cumplen 30 años desde su fundación en Bellshill, Escocia. Por esta razón, su presencia en el festival servirá de excusa para repasar su rock alternativo, una trayectoria que ha servido de ejemplo para centenares de artistas.

Entradas para el WARM UP



En paralelo a estas confirmaciones, WARM UP Estrella de Levante pone a la venta los abonos para su tercera edición. Las entradas para disfrutar de dos días ya están a la venta por 38 euros en warmupfestival.es y Eventbrite. Esta oferta permanecerá solo hasta el 4 de octubre y se terminará cuando se agoten los primeros 2000 tickets. También están disponibles los abonos VIP a un precio de salida de 75 euros.

Próximos 'showcases'



Mientras tanto, Movistar+ y WARM UP continúan ofreciendo los showcases de las #SesionesMovistarPlus, conciertos gratuitos en Murcia y Cartagena de algunos de los artistas más interesantes del panorama independiente estatal. Estas son las próximas citas del programa:

19 de octubre – Movistar Store Murcia – JAIME BUENAVENTURA

9 de noviembre – Movistar Store Murcia – ESJAVA

22 de noviembre – Tienda Movistar Cartagena – TRIÁNGULO INVERSO