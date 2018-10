Muere Peggy Sue, la mujer que inspiró el legendario éxito de Buddy Holly

Detrás de una gran canción, siempre hay una buena historia. Ese es el caso de Peggy Sue, el éxito rockanrolero de The Crickets, 1957. La musa que inspiró la letra falleció este lunes a los 78 años en el hospital University Medical Center en Lubbock, Texas. En esa misma ciudad fue donde conoció a Buddy Holly, la voz de la banda y Jerry Allison, el batería. Peggy Sue Gerron fue novia del segundo hasta que se mudó a Sacramento para terminar sus estudios en una escuela católica para niñas. A los 17 años recibió una invitación de sus antiguos amigos que tocaban en el Auditorio Memorial de Sacramento. Tenía 17 años cuando escuchó en vivo y en directo a Holly cantando “Oh Peggy, mi Peggy Sue. Oh, bueno, te amo, niña, sí, te amo, Peggy Sue”. La letra y dedicatoria venía de su amor de la adolescencia, Allison, con quien se casaría años después.

La canción se iba a llamar Cindy Lou en honor a la sobrina de Holly. Pero al productor Norman Petty no le convencía el ritmo así que pidió que le hicieran unos cambios instrumentales. Allison dijo que aceptaría acelerar el sonido de los tambores solo si Holly permitía que la pieza se bautizara Peggy Sue. El resto es historia.

Gerron y Holly también tenían su historia. Su primer encuentro fue arrollador. El cantante llegó acelerado a una sala de concierto en la que iban a tocar The Crickets y accidentalmente empujó a la joven. "Corrió hacia mí, con la guitarra en una mano, el amplificador en la otra, me empujó y se excusó antes de arrancar: 'No tengo tiempo para recogerte, pero seguro que eres bonita'", narró Gerron a la BBC en 2013. Ella no alcanzó a ver quién era, pero la chica que la ayudó con los libros le dijo: “Ese fue Buddy Holly". Varias semanas después, Gerron estaba en una cita con Allison cuando se encontraron con Holly y su pareja. "Holly se echó a reír. Jerry le preguntó qué era tan gracioso, y él dijo: "Ya he aplastado a tu Peggy Sue", recordó la musa.

Holly, dos meses antes de su trágica muerte en un accidente de avioneta en 1959, grabó en su hogar el tema Peggy Sue se casa. La cinta fue encontrada después de su fallecimiento, cuando finalmente llegó a las emisoras. El título de la pieza inspiró una película de Francis Ford Coppola con el mismo nombre, pero con una trama totalmente distinta.

El matrimonio de Gerron y Allison duró nueve años. Tras la ruptura, ella se mudó a Pasadena, California, donde se convirtió en enfermera de una dentista. Conoció a su segundo marido, con quien tuvo dos hijos y de quien también se separó. A mediados de los 90 volvió a Lubbock para cuidar de su madre enferma. Aprovechó el aislamiento y la nostalgia para escribir sus memorias: ‘¿Qué fue de Peggy Sue?’, 2008. Sus historias, o al menos como ella las recordaba, enfadaron a la viuda de Holly, Maria Elena Holly. En el escrito revelaba que su verdadero amor siempre fue el cantante y no el batería de la banda, además de que era correspondida secretamente. Sostenía que de no haber muerto Holly, los dos se habrían separado de sus parejas para poder casarse. Incluso, describió que el músico la cortejó durante su luna de miel con Maria Elena. Ella amenazó con demandar por a Gerron porque el libro, aseguró, relataba pasajes ficticios, como el último descrito.

A pesar de que pasaron más de seis décadas desde el éxito musical que llegó al puesto número tres en la lista Billboard, Gerron siempre fue la chica de la canción de rock and roll. Aunque en Estados Unidos algunos asocian más su nombre con la cadena de comida rápida "Creo que me tienen congelada en el tiempo, que cuando la mayoría de la gente piensa en mí, se imagina a una mujer joven en una era que ya pasó", dijo una vez.