Bradley Cooper: “Lady Gaga es una de las mejores artistas de la historia y siempre lo da todo”

La fama, el talento, los sueños, la determinación por alcanzarlos. El mito universal de la estrella que persigue su llamada le ha servido al actor Bradley Cooper para dar su salto a la dirección con un clásico de la cinematografía mundial. La primera versión de Ha nacido una estrella, la historia de una chica de provincias que llega a Hollywood decidida a triunfar, se estrenó en 1937, en un filme escrito por William A. Wellman y dirigido por Robert Carson. Desde entonces, se han hecho distintos remakes con protagonistas como Judy Garland o Barbra Streisand. Ahora le ha llegado el turno a la cantante Lady Gaga, en un filme que tuvo su premier mundial en el Festival de Venecia, y que su realizador, Bradley Cooper, ha presentado en el certamen de San Sebastián, en medio de una gran expectación. El filme llegará a las pantallas españolas el próximo 5 de octubre.

En una sala abarrotada y con enormes medidas de seguridad –se impedía momentos antes del comienzo de la rueda de prensa el acceso a los aseos contiguos-, Bradley Cooper (Filadelfia, 1975), coprotagonista también junto a Lady Gaga del filme, ha hablado de sus sueños cumplidos. “Llevaba mucho tiempo preparándome para este momento. Desde chaval, he estudiado todos los procesos de la creación de una película. Hacer una película es un gran compromiso. Siempre he estado motivado por contar una historia. Conforme me he ido haciendo mayor, he reflexionado sobre el tiempo y lo que quiero hacer con mi vida”, explicó el intérprete, quien resaltó el deseo de enfrentarse a una historia íntima y conmovedora. “Me emociona mucho comprobar lo que sucede cuando dos personas se aman e intentan buscar su voz en el mundo. Lo que transmite esta historia es que cada uno de nosotros tiene que perseguir la llamada que siente y no abandonarla nunca. Habla de la valentía que se precisa para buscar un hueco en el mundo”

Más allá de que la historia que narra el filme sea conocida, la empatía y conexión entre Bradley Cooper y Lady Gaga en la pantalla es uno de los grandes valores de esta película. Cooper confesó que ha tenido que trabajar muy duro con la voz, el piano y la guitarra para estar a la altura de Lady Gaga, que ha colaborado en la creación de algunas de las canciones que se interpretan en el filme. El director no tuvo más que palabras de elogio para la artista que con esta película se estrena como gran protagonista, y de la que ya se habla como una de las candidatas a mejor actriz en los próximos premios de Hollywood. “Además de ser una persona muy amable, Lady Gaga es una de las mejores artistas de la historia, dispuesta siempre a darlo todo. Ha sido fascinante el trabajo con ella, un descubrimiento increíble”.