Cada tanto llega una película que se compromete a afrontar la labor didáctica de ilustrar al espectador de multisalas que las guerras ya no se libran como se libraban antes para acabar demostrando que, en realidad, se siguen librando como siempre. O, por lo menos, se siguen contando igual (si bien con variable destreza estilística). Milla 22, nueva entrega del catálogo de hipérboles marciales de la marca Berg & Whalberg, quiere ser una película a la medida de los tiempos de las tramas de espionaje ruso y de las operaciones especiales teledirigidas, pero, en el fondo, no deja de ser un western encubierto en el que los cowboys de guardia deben custodiar a un valioso forajido recorriendo un hostil –y urbano- Salvaje Este. El esquema narrativo no está lejos, pues, de ese 16 calles (2006) de Richard Donner que sí supo aprovechar sus evidentes vínculos con la tradición del género del que bebía.

MILLA 22 Dirección: Peter Berg. Intérpretes: Mark Whalberg, Iko Uwais, John Malokovich, Lauren Cohan. Género: acción. Estados Unidos, 2018 Duración: 97 minutos.

El movimiento a cualquier precio, aunque tenga que llevarse por delante toda idea de estilo o el más leve intento de construcción de personajes, es el único imperativo de este trabajo en el que Berg parece haber olvidado que, en su día, hubo quien le consideró un cineasta prometedor. Una escena de coreográfico combate cuerpo a cuerpo en un quirófano —momento en el que el indonesio Iko Uwais puede desplegar su excelencia en las artes marciales— brilla como un pequeño islote en una película, cuyos planos se manejan, en casi todo momento, como simples trozos de metralla.