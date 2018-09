Ha sido una temporada estupenda para Oriol Pla. Empezó por estas fechas con el éxito de La calavera de Connemara, de Martin McDonagh, a las órdenes de Iván Morales en la Villarroel; siguió con otro trabajazo, el rol de Justo Gil en El día de mañana, la serie de Mariano Barroso. “Cada día rodaba y luego me iba a hacer la función”, me cuenta, y hubiera vuelto a la Villarroel, donde La calavera acaba de reponerse, pero Pla ha dejado su explosivo rol porque ha escrito una función llamada Travy que dirigirá en el Lliure. “No me lo creía: lo que quieras, me dijeron, en cualquiera de las tres salas”. Comedia familiar, de cómicos ambulantes. Eligió la sala pequeña del Lliure, el Espai, donde estarán del 3 al 28 de octubre. El plural incluye a sus padres y a su hermana. Quimet Pla, gran payaso, cofundador de Comediants. Núria Solina, fundadora de Picatrons y Circ Cric. Y Diana, actriz, bailarina y acróbata, para resumir.

Los hermanos Pla pisaron por primera vez escenario en brazos de sus padres. “A veces pienso si no me habré vuelto loco: estoy dirigiéndoles, y en el Lliure. O a lo mejor son ellos los que se han vuelto locos, poniéndose en mis manos. ¿Lo de Travy? Es un apellido de los abuelos de mi madre. Durante un tiempo nos llamaban la familia Travy, como la familia Trapp. Era nuestro apodo.”

Hay algo muy gitano, dice, en la forma de ser y actuar de su familia. Una mezcla de coraje y melancolía, un lanzarse a la aventura sin saber nunca cómo acabarán las cosas. “Así trabajamos, desde siempre: marcar una dirección y dejar que las cosas fluyan”. Una tarde, en un momento de crisis, dijo: “Vamos a hacer el ridículo”. Su padre le respondió: “No todo el mundo sabe hacerlo”.

“Estoy hablando”, dice Oriol, “de un mundo que ya no existe, en el que todos nos conocíamos y nos pasábamos los bolos, y dormíamos en los camerinos”. En la función, los padres interpretarán a dos viejos clowns que casi no recuerdan sus chistes. La hija quiere buscar nuevos números, el hijo llega con un proyecto “moderno”. Son un clan, pero es la última oportunidad de reencontrarse. La magia ya no les une. El hijo dice: “Si pierdo la gracia estoy muerto”. Oriol dice: “En los ensayos, a veces reía y a veces rompía a llorar. ¿Miedo? Claro que sí. Mucha exposición. Y lo más fuerte, que es trabajar con tu familia. Con tu tribu”.