Justo Gil es un misterio. Cada persona que se ha relacionado con él tiene una versión diferente de quién es: un timador, un seductor, un revolucionario, un trepa, un espía, un traidor... Un mentiroso. Un don nadie que quiere llegar a ser alguien y que, para eso, abandona su pueblo y se traslada a una Barcelona tardofranquista llena de promesas. La red de mentiras que teje le lleva a terminar como confidente de la Brigada Político-Social y a entrar en un peligroso juego a dos bandos. A través de su historia, El día de mañana se adentra en una España que estaba a punto de cambiar.

El día de mañana es, directamente, la mejor serie de producción propia estrenada hasta el momento por Movistar +. Firmada y dirigida por Mariano Barroso, engancha desde el primer capítulo con su adaptación de la novela homónima de Ignacio Martínez de Pisón. Su buen guion y su dirección están respaldados por muy buenas actuaciones. Oriol Pla sobresale dando vida a ese Justo Gil cuya historia es el eje de los seis capítulos. Karra Elejalde borda a ese policía de la vieja escuela con métodos más que cuestionables. También sobresalen Aura Garrido y Jesús Carroza, que completan el grupo central de intérpretes.

Decía Barroso en una entrevista en este diario que la suya podía ser una serie que se emitiera con éxito en el prime time de un canal en abierto. Tiene toda la razón. Calidad y buena acogida del público no tienen por qué ir reñidas: ahí están la reciente Fariña o, con parecidos con la que aquí nos atañe, El tiempo entre costuras. El día de mañana logra que la carga política y social que tiene detrás no se haga pesada y entre de forma ligera y bien encajada en una trama de thriller con ligeros tintes de melodrama para que el resultado sea muy asumible para todo tipo de espectadores. Y todo sin rehuir una violencia y unas torturas que existían y que no hay por qué dulcificar. Televisión de mucha calidad.