Muere la artista portuguesa Helena Almeida

La gran artista plástica portuguesa Helena Almeida ha muerto hoy en Lisboa, a los 84 años de edad, según ha informado la galería que la representaba, Filomena Soares.

Nacida en Lisboa en 1934, Almeida creó a partir de los años 60 un universo creativo único, multifacético y universal. Obsesionada con escaparse de los márgenes del cuadro, ella misma se convirtió en parte de la obra, con sus retratos mezclados con pinceladas de colores drásticos e intensos. Desde los años 60 no varió su línea artística, siempre siendo ella misma el objeto del arte, y su marido, el también artista Artur Rosa, quien disparaba una y otra vez la cámara fotográfica, siempre en el mismo lugar, el estudio heredado por su padre.

Intento incorporar mi cuerpo a la obra

Su obsesión fue siempre romper los límites del arte y del artista. En 1967 realizó su primera exposición, de pintura, pero ya se veía que pretendía escapar del cuadro, escapar a los límites del espacio y de esa disciplina artística.

A partir de 1975, Almeida explora otras disciplinas donde se fundan mejor la relación de la obra y el autor, el espacio de la obra y el cuerpo del artista, su obsesión; para ello combina pintura, fotografía, diseño y performance. La obra es ella y el objeto es el sujeto, y viceversa. En estos 40 años de trabajo fotográfico, solo en las primeras series muestra su rostro, creando una ilusión 3D con pinceladas de color.

En una entrevista del matrimonio a EL PAÍS Semanal hace tres años, su marido —"El hombre que hace clic, como se autodefine— recordaba cómo comenzó todo: “Un día me dijo que no le interesaba pintar. Quería una continuidad en el arte, más allá del cuadro; quería experimentar con el objeto fotografiado. Me hizo comprar una cámara —yo no tenía, ni sabía fotografiar, claro— y comencé a dispararle”.

“Se sentó en el suelo con las fotos, a pensar. Tenía cerca pintura azul y dio unas pinceladas sobre las fotos. Así comenzó todo. Luego la fotografié envuelta en tules y como si estuviera pintando, y, efectivamente, de su pincel salía una mancha azul, que tenía el efecto de que la obra y el artista fueran lo mismo”.

Hace unas semanas, se clausuró la exposición de la Fundación Arpad Scenes, El otro matrimonio. Helena Almedida y Artur Rosa, centrada en las obras en que aparece con el marido, fundamentalmente fotografías con sus piernas anudadas, intentando andar a la vez.

La misma Almeida había inaugurado la semana pasada en Madrid una muestra suya en la galería madrileña Helga de Alvear y tenía otra exposición en la Tate Modern de Londres.