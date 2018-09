Editorial Tusquets: así se hizo

Muchos textos contenidos en la correspondencia están resguardados por el copyright. Afectan también a los autores españoles que han publicado en Tusquets, y que en una medida muy amplia siguen publicando en la editorial fundada por Beatriz de Moura. Sobre el tenor de esa relación con ellos algunas cosas dice la editora.

Semprún. “Había en él un dolor concreto, oculto. Está en el silencio que él mismo quiso imponer a su periodo en el campo de concentración. Y a su salida, que no debió ser fácil, y que no aparece por ningún lado. Era muy pudoroso, con las palabras también. En francés puedes irte por las ramas, y en español no. Él no tenía palabras que le parecieran adecuadas para explicar ni la más mínima anécdota sobre el campo”.

Almudena Grandes. “Hay muchas cartas entre ella y Toni. Es muy seria en su trabajo, no he visto a ninguna mujer trabajar así; quizá solo a Cristina Fernández Cubas, a la que no le sobra ni una palabra, es una de las grandes, al nivel de Almudena, pero por otros motivos... El trabajo de esta es profuso, por su propio carácter, por su curiosidad, que no tiene fin. Se impone esta disciplina que no es propia de una mujer. No conozco otras escritoras que tengan el mismo rigor en la escritura y en la percepción de un hecho. Ella va a la base de un hecho histórico un poco a la manera de Maigret, con la misma severa mirada, aunque sus personajes no están desquiciados. Yo tuve un problema con ella y me volví a Barcelona pensando que íbamos a perder a una gran autora por mi culpa. Ella había incluido una caja mágica en una narración y a mí me parecía que sobraba. Entonces Toni tomó las riendas y lo resolvió. Y tenían una larga correspondencia que está ahí, y además comían muchas veces, sin mí, por supuesto. Cuando hubo otra novela le pasé el texto a Juan Cerezo, entonces joven editor. 'Entiéndete tú, que Almudena se entiende mejor con hombres”.

Luis Landero. “Su primera carta es de 1990, y yo le contesto. Juegos de la edad tardía está tan ajustadamente escrita que no hay posibles desencuentros entre editora y escritor. No había imperfección. Vi desde ese principio que era un escritor como la copa de un pino. Lo único que me cabreó fue saber que había enviado antes el manuscrito a otros. Lealtad mutua, sin problemas”.

Fernando Aramburu. “Hay mucha correspondencia con él. Recibí su primera novela a principios de los ochenta; ya tenía que ver con Patria. Cuando leí esta me di cuenta. Tiene cosas muy buenas; a veces tiene caídas, pero leves, que quizá yo note ahora porque leo por placer. Pero creo que cada día está más libre, que cada libro es un paso adelante. Su cambio vino con El trompetista de la utopía. Ahora escribe cosas que tienen que ver con él. En sus viajes a Euskadi se encontraba con cosas que están en Patria. Finalmente, ya puede hablar de ese reencuentro. Y creo que ahora va a escribir cosas infinitamente mejores”.

Javier Cercas. “Fue muy bonita nuestra correspondencia, hasta que dejó de serlo, cuando irrumpió Carmen Balcells con un correo electrónico en el que parece que ya se acababa nuestra relación, tras el éxito de Soldados de Salamina. Hubo un silencio. Allá él si consideraba que con Carmen estaba más seguro. Nosotros no hemos hecho públicas nunca esas cartas”.

El año próximo se cumplen 50 años de Tusquets, y Beatriz de Moura cumple ochenta años. Es posible que entonces este volumen de documentos (más de 150 cajas) sea del dominio de los investigadores que acudan, en persona o por web, a la Biblioteca Nacional, a consultar la historia de una de las editoras más cosmopolitas de Europa.