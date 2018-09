Ed Sheeran actuará en Madrid y Barcelona en junio de 2019

El músico británico Ed Sheeran actuará en el Estadio Olímpico de Montjuïc de Barcelona el próximo 7 de junio y en el Wanda Metropolitano de Madrid el día 11 del mismo mes, según ha informado la promotora musical Live Nation. Tras la ya anunciada gira de estadios por Sudáfrica en marzo, Sheeran ha dado a conocer nuevas fecha en Europa durante los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2019.

El popular artista ganó recientemente un Premio Grammy y ha vendido millones de ejemplares de sus tres discos editados: + (2011), x (2014), ÷ (2017). Actualmente, se encuentra en el tramo norteamericano de su gira mundial de estadios Divide y este verano ha actuado en el Reino Unido frente a más de 1,1 millones de personas, incluyendo cuatro noches en el Wembley Stadium de Londres.

Con más de 15,5 millones de discos vendidos hasta la fecha, ÷ (Divide) ha generado los éxitos Shape of You (el tercer sencillo más vendido de todos los tiempos en el Reino Unido y el tema más reproducido en la historia de Spotify), Castle on the Hill, Galway Girl, Perfect (número uno en la navidad de 2017 en el Reino Unido) y Happier.

Sheeran publicó su primer álbum, + (Plus) en 2011 y vendió 10 millones de discos del mismo, que incluía la canción de debut más vendida de aquel año, The A Team. En 2014 regresó con su segundo LP, x (Multiply), que incluía su éxito mundial Thinking Out Loud y que llegó a número 1 a ambos lados del Atlántico. Desde entonces este disco se considera uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos según el Official Charts Company, ya que ha sido certificado 90 veces disco de platino y ha vendido 16 millones de copias en todo el mundo.