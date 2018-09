Villasound, un festival para combatir la mala fama del barrio

Madrid cuenta con 21 distritos y cada uno de ellos está administrado por una Junta Municipal de Distrito. Villaverde es uno de ellos, concretamente el número 17, y está ubicado al sur de la ciudad, a media hora en coche desde la Puerta del Sol. Cuenta con 145.000 habitantes y un índice de juventud alto en comparación con el resto de zonas de la capital. Y entre todas las malas noticias que protagoniza diariamente en los medios, hay una cifra que destaca: ser el octavo distrito que más número de conciertos y actuaciones musicales que celebra.

Algo se mueve en Villaverde o más bien, algo suena. Algo así como una canción nueva que busca cambiar la imagen de este distrito. Mónica (34 años, Madrid) es una de las ideólogas de VillaSound, un festival de música que celebrará el domingo 30 de septiembre su primera edición y donde solo actuarán bandas y artistas locales. Lo hará en el mismo recinto que el Indyspensable, el auditorio de El Espinillo, que servirá de preludio a este recién creado evento y contará con actuaciones de bandas como La Casa Azul o El Columpio Asesino.

Indyspensable El festival de música Indyspensable tiene una nueva cita en Villaverde este fin de semana. Así, los sonidos más indies inundarán el auditorio de El Espinillo el viernes 28 y el sábado 29 de septiembre. La Casa Azul y El Columpio Asesino son los líderes de un cartel compuesto por La Bien Querida, Las Chillers o Joana Serrat. Organizado por la Junta Municipal de Villaverde, el festival es gratuito y pretende potenciar el distrito a través de la cultura. Para ello, apuesta de nuevo por la mejor programación de música alternativa, con el fin de convertirse en festival de referencia y consolidarse entre las citas musicales más importantes del verano en Madrid. Además, este año, el festival pone el foco en el talento femenino, y, siete de las diez actuaciones que saldrán al escenario de El Espinillo cuentan con la participación de mujeres, ya sean bandas mixtas, grupos formadas íntegramente por mujeres o solistas.

"Mucha gente cuando piensa en Villaverde tiene una imagen negativa". Así de contundente se muestra Mónica cuando cuenta la historia de esta nueva cita musical compuesta en su totalidad por voluntarios. No niega la realidad pero asegura que "se generaliza mucho" y al final "solo se ve lo malo". Su amor por la música y por la desconocida historia musical que esconde este distrito han hecho que su idea terminase en la Mesa de Cultura de los Foros Locales de Villaverde: "Se me ocurrió hacer una muestra de los distintos grupos que había por aquí y todos me apoyaron".

Montar un festival no es tarea fácil, por muy pequeño que sea, pero en el caso de VillaSound para Mónica había un factor fundamental, la gente de Villaverde: "Aquí las personas se involucran, todavía existe ambiente de barrio, los vecinos se conocen y se preocupan". En este evento apenas hay beneficios, es una cita completamente desinteresada, tanto la organización, como las bandas y el público participan por amor al arte: "Esto es un Do It Yourself total, el cartel lo hemos hecho nosotros, los grupos los hemos buscando nosotros y por supuesto nos hemos encargado de toda la organización".

La Junta del Distrito ha prestado su ayuda con la seguridad y la parte más técnica, y aunque en el grupo de mando del festival son cuatro personas cuentan con mucha gente que va y viene: "Un chico se unió para ayudar, organiza conciertos y nos ha echado una mano". De igual forma ocurre con la única barra de bebidas que habrá en el festival: "Es como en los pueblos. Los beneficios serán para una radio comunitaria." Y así, como quien tiene un sueño y no se despierta jamás se organiza el VillaSound, un evento musical que busca reivindicar la cultura local y combatir las leyendas urbanas que genera la mala fama

La música de Villaverde

En este lugar de Madrid han surgido reconocidos nombres de la música como Los Pecos, Camela, Luis Ramiro, y la idea del VillaSound es servir de plataforma para mostrar los nuevos sonidos que nacen en el distrito. De hecho, en el cartel solo hay bandas del barrio: Los Ramblings, Cives, Javier Báez, Calatrava, Doxa, Por Instinto y Urban Shuffer DJ. Todos ellos tocarán su música con esta motivación. Para que por fin, cuando alguien busque en Google "bandas de Villaverde" salgan los conciertos de sus grupos y no cuántas bandas callejeras hay en el distrito.

La C.O.S.A. (Centro Organizado de Sonido Ambulante) es una de esas plataformas que reivindican las novedades artísticas de los barrios: "Sacar la cultura de la calle, generar espacios innovadores de convivencia vecina, visibilizar la cultura comunitaria y llevar a cabo experimentos sonoros en la vía pública". Estos son algunos de las motivaciones de su estación móvil de grabación, que se estrenó en Villaverde en 2017. Esta caravana musical permitió a los vecinos de Villaverde mostrar su talento y visibilizar el potencial artístico de esta zona de la capital española.