Cómo asesinar a Felipes en las Furious Sessions

Si de algo se puede vanagloriar el Primavera Sound es que aparte de los cabezas de cartel conocidos por todos, ha sabido atraer y seleccionar a bandas de todo el mundo, que si bien no son conocidas para el gran público, tienen muchísimo interés e incluso algunas de ellas se convierten en grupos de llegada masiva en años posteriores.

Excepto ciertos mitos a los que no me he podido resistir ver encima del escenario, esa suele ser mi hoja de ruta en este festival al que llevo acudiendo muchos años: perderme entre los ríos de gente que peregrinan entre los escenarios estrella y acudir a los más pequeños, en los que además de gozar de la experiencia del concierto en directo con unas dimensiones más humanas, sueles hacer descubrimientos que hacen que todo esto de los festivales siga teniendo sentido.

Ya lo hicimos en 2016 cuando realizamos una de nuestras sesiones favoritas con Dungen, la banda de rock psicodélico sueca que ha sido la gran influencia contemporánea para grupos como Tame Impala.

Como Asesinar a Felipes. Bernat Rueda

En esta ocasión nos llamó mucho la atención la presencia en el festival de la banda chilena Como Asesinar a Felipes, grupo apadrinado y producido por Billy Gould, bajista de Faith no More que se ha implicado en el iconoclasta proyecto de los sudamericanos.

Y es que desde 1999 Gould dirige un curiouso sello independiente que lleva como nombre Koolarrow Records en el que aparecen artistas tan dispares como el alemán Alexander Hacke, los mexicanos Brujeria, los bosnios Dubioza Kolektiv, o los españoles 7 notas, 7 colores.

Como Asesinar a Felipes. Bernat Rueda

En Como Asesinar a Felipes hay jazz, hip hop, rock, improvisación y para hacerlo más difícil todavía no cuentan con ningún instrumento armónico en el grupo. La ausencia de guitarra, piano o cualquier otro instrumento que vaya nutriendo de acordes el esqueleto de sus canciones, ayuda a los chilenos a tener una voz más personal si cabe por aquello de hacer de la ausencia de recursos una nueva posibilidad de experimentación.

Grabado en bobina en Sol de Sants, aquí tienes la sesión para que te la puedas disfrutar a través del altavoz de tu móvil, sí, ese que lo peta.