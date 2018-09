Cancion de la muerte

Alguien dijo que la muerte iba tocando

¿Y qué toca?, pedí.

Guarda, toca una película del ojo.

Y esos ternerito que ha tropezado

una pata con el hierbajo

¿no lo nota?

Se está tomando un

Clasic Chocolat Brown

la muerte

ha! En una casa lila

quise vivir una vez

pero vino la muerte a buscarme

y me sacó del tendón

flores deslizaban

por la tierra

como si nadaran amor

en agua

en las gafas de sol

reflectaba

y la muerte

no estaba

estaba y no estaba

Ángela Segovia Se le pregunta a Ángela Segovia (Las Navas del Marqués, 1987) que qué poeta vivo merece mejor suerte y dice todos los poetas merecen suerte, que ya tienen bastantes problemas por ser poetas. Autora de libros como ¿Te duele?, de paso a la ya tan o La curva se volvió barricada, (por la que consiguió el Premio Nacional de Poesía joven 2017), se confiesa alérgica a las redes sociales y ve la poesía como un terreno donde "es imposible ganar, es un oficio marcado por la derrota, pensar de otro modo es caer en la vanidad". Sin embargo, si mira atrás lo que ve "es mucha alegría y mucho aprendizaje". Y sobre la inspiración en época estival, cree que "alguna rima hace crecer. Al menos las de la canción del verano".