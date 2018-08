El hijo que el Estado devolvió muerto

Ni siquiera hace falta el nombre completo. Basta con una colosal N roja para proyectar el mensaje. La vieron ayer los espectadores, al empezar el filme Sulla mia pelle, que abría la sección Horizontes. Y volverá a aparecer hasta en cinco ocasiones en el festival de Venecia. Porque Netflix, el coloso audiovisual del streaming, ya está en 190 países, 130 millones de hogares y en las listas de las mejores series del mundo. Pero ha escogido esta Mostra para ganarse el amor del cine, que le critica por sus estrenos simultáneos online y en las salas y su cuestionable producción fílmica hasta la fecha.

La elección, en realidad, es relativa. Tanto Roma, de Alfonso Cuarón, como Al otro lado del viento, obra inacabada de Orson Welles, iban a Cannes. La hostilidad con el certamen, sin embargo, trasladó su estreno a Venecia. Se suman, en la competición oficial, The Ballad of Buster Scruggs, de los hermanos Coen, y 22 July, de Paul Greengrass. Y, fuera del concurso, They’ll Love Me When I’m Dead, documental sobre Welles.