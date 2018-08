Danny DeVito, Premio Donostia del Festival de Cine San Sebastián

Cada año desde 1986, Zinemaldia reconoce la extraordinaria aportación al mundo del cine de grandes figuras y esta vez será el turno del actor, productor y director estadounidense, Danny DeVito por tener una trayectoria de "casi cinco décadas vinculada a la interpretación en teatro, cine y televisión, contando historias como actor y realizador", ha indicado una nota de prensa del festival. El premio lo recibirá en una gala en el Palacio Kursaal el día 22 del próximo mes, ha informado este lunes la organización del festival de cine donostiarra.

Este intérprete de ascendencia italiana, nacido en Nueva Jersey en 1944, ha participado como actor en más de 50 películas, entre ellas Alguien voló sobre el nido del cuco (1975), La fuerza del cariño (1983), La guerra de los Rose (1989), Man on the Moon (1999) y L.A.Confidential (1977).

Destaca también su labor como productor de cintas como Erin Brockovich (2000), que fue candidata al Óscar como mejor película, Pulp Fiction (1994) y Gattaca (1997), entre otras.

Además, como director, ha realizado más de 25 proyectos, como Matilda, Death To Smoochy (Smoochy), The War of the Roses (La guerra de los Rose), Hoffa (Hoffa – Un pulso al poder), Throw Momma From the Train (Tira a mamá del tren) o The Ratings Game (El juego de las audiencias), entre otros.

DeVito se dio a conocer por su papel en la serie de televisión estadounidense Taxi, que se emitió entre 1978 y 1983, en la que su interpretación Louie de Palma le hizo merecedor de un Globo de Oro al mejor actor de reparto en 1980. En una encuesta realizada a los lectores de TV Guide en 1999, el personaje Louie De Palma, fue el más votado entre Los mejores 50 personajes televisivos de todos los tiempos.

Los trabajos más recientes del estadounidense han estado marcados por su actuación en la película Dumbo dirigida por Tim Burton (cuyo rodaje en Inglaterra ha finalizado recientemente) y por la grabación de un personaje para The One and Only Ivan de Walt Disney Pictures. Próximamente, prestará su voz al personaje de Chesterfield en las películas de animación Animal Crackers y Smallfoot, la que presentará en esta 66 edición del festival.