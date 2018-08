“Los tuits de Pedro Sánchez son brutales”

Los videojuegos no solo se juegan, también se ven. Las mejores partidas enfrentan a jugadores profesionales en torneos con millones de seguidores. Ibai Llanos (Bilbao, 1995) es la voz para ellos, el caster (narrador de esports o deportes electrónicos) más famoso de España. “Fui consciente de que empezaba a ser conocido cuando me pidieron que diera una charla en mi antiguo colegio de Bilbao en septiembre. No me portaba muy bien. No sé qué voy a decir”, dice este vasco de 23 años.

Su vida actual empezó cuando tenía 19. “Fue pura casualidad. Estaba pensando qué estudiar tras terminar el instituto”. Se presentó a un casting de la Liga de Videojuegos Profesional “sin esperanzas” de ser seleccionado. Su estilo pasional, con toques de los narradores de fútbol latinoamericano o de lucha libre, convenció: “Cuando narro desato a la bestia”.

Durante varios años narró desde su habitación en casa de sus padres en Bilbao. “Me pasaba horas encerrado. Mi padre no entendía qué hacía. Igual pensaba que me estaba drogando o algo. Se dio cuenta de que lo de castear videojuegos iba en serio cuando me mudé a Barcelona”. Con 21 años, la Liga de Videojuegos Profesional le ofreció lo suficiente como para plantearse dejar la ciudad en la que creció.

¿Y qué sería de Ibai Llanos de no haber sido seleccionado en aquel casting? “No lo habría vuelto a intentar”, responde a este periódico. Su respuesta a la misma pregunta en Twitter es diferente: “A mí, porque me ha salido esta movida de los videojuegos, pero si no estoy comiendo mierda”. Y es que, como explica, “en las narraciones y en Twitter muestro cómo soy de verdad, cómo soy con mis amigos y familiares”.

En esta red social, la única a la que presta atención, Llanos tiene 400.000 seguidores. Puede que muchos de ellos ni siquiera sepan que se dedica a narrar videojuegos, ya que opina sobre otros muchos temas, además de subir vídeos de humor. No se moja en política, pero sí habla de políticos. “Me iría de copas con Rajoy. Me gustaría preguntarle muchas cosas, que se sincerase conmigo medio pedo y reconociese las cosas que ha hecho”. Sus políticos favoritos en Twitter son otros: Pedro Sánchez y Carles Puigdemont. “Sus tuits son brutales. Me flipa que un presidente del Gobierno tenga tuits como ‘a la cama’. Puigdemont tiene un tuit de 2008 que solo es una a”.

En su sector, los videojuegos, hay mayoría de hombres. “Hay machismo como en toda la sociedad. Estamos aprendiendo que tenemos cosas normalizadas que hacen mucho daño”. Por ejemplo, que cuando una mujer gane una partida sufra insultos por su género: “En Internet hay mucha crueldad. Hay personas que si pierden contra un gordo, le llaman gordo. Si es contra un negro, puto negro. Si es contra una chica, le dicen vete a fregar. Quizá no haya más chicas en esto porque se sienten insultadas o acosadas”.

La popularidad de Llanos le ha hecho participar en grandes eventos. En junio puso voz a un torneo de Fortnite en Ifema, el recinto ferial de Madrid, en el que se enfrentaron 100 youtubers. Estaba organizado por ElRubius, el youtuber más seguido de España con más de 30,5 millones de suscriptores en su canal, y el segundo en español por detrás del chileno HolaSoyGerman con más de 34,3 millones. ¿Se siente, como ElRubius, una referencia para los jóvenes? “No sé si meterme en ese bombo, pero si noto que mi fama ha crecido mucho en los últimos meses”. Hace poco, un fan le pidió que le firmase un preservativo. “No sé cómo reaccionar cuando tienes ante ti a alguien que te admira tanto”, añade.

Sobre el éxito de Fortnite, Llanos cree que es el ejemplo de que “todo el mundo” juega a videojuegos: “Mira a los jugadores de fútbol como Antoine Griezmann o de la NBA como Josh Hart que celebran al estilo del juego. Se cree que si juegas a videojuegos te pasas el día encerrado en casa y que eres una persona rara. No es así. Y hay muchas personas que se lo pasan mejor jugando por Internet con sus cuatro amigos que saliendo de fiesta. Yo lo respeto. No tiene nada de malo”.