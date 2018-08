Esperanza Aguirre aparca en el cómic

Una señora de melena rubia se queja mientras el techo de su coche blanco se empieza a caer. “¡Qué es esto! ¿Qué rayos le está pasando al techo? ¡Te voy a meter una demanda que te vas a enterar, so @#$%!”. Estos son los detalles del número 10 del segundo tomo del cómic Hulka que a muchos recordó el incidente de tráfico que provocó Esperanza Aguirre, al darse a la fuga cuando iba a ser multada por su aparcamiento en la Gran Vía en 2014. A esto se suma el sobre que se asoma del parasol, cuyo remitente dice: “From: Mr. Barc…”. ¿Será Mr. Bárcenas? Otra pista para sospechar que ese personaje representa a la expresidenta de la comunidad de Madrid.

El dibujante barcelonés Julián López, quien estudió en la escuela Escola de Còmic Joso y ha trabajado para DC Comics, es el autor de estos dibujos: “Este personaje en cuestión no es más que un extra sin ninguna relevancia en la historia y solo aparece en esa escena. Me pedían que dibujara alguien soberbio y con un coche caro. Únicamente hice lo primero que me vino a la cabeza y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia... o quizá no”, explica el dibujante a EL PAÍS. "No deja de ser un chiste para aquellos que lo entiendan. De la misma forma que lo fueron las arañas que se encontraban en algunas viñetas de Mortadelo”, añade.

Lo cierto es que este nuevo personaje ya está dentro del mundo de 100% Marvel. Jennifer Walters: Hulka (Panini Comics), la historieta que relata cómo la abogada Jennifer Walters se transforma en la versión femenina de Hulk después que su primo Dr. Bruce Banner (Hulk) le hizo una transfusión de su sangre para salvarle la vida. Ya son dos tomos los que lleva esta serie, cuyos números 9 y 10 del segundo fueron creación del dibujante barcelonés, cuya edición en español se publicó el 26 de julio.