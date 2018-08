Entremezclando con títulos de estreno, hay salas que de vez en cuando proponen la recuperación de películas de cierta edad para devolverles su calidad de primicia estimulando al público a descubrirlas o volverlas a ver. Ocurre sólo de tarde en tarde pero siempre es bienvenida esa oferta, aun cuando su publicidad suela ser escasa cuando no inexistente. Por ejemplo, ha ocurrido hace poco en Madrid, donde el corrosivo sainete de José Luis García Sánchez con guión de Rafael Azcona El vuelo de la paloma ha tenido su renacimiento en una sala de empaque por primera vez desde su primer estreno hace ya treinta años. Una de esas películas condenadas pronto al olvido pero afortunadamente recuperadas gracias a asombros como éste. Hay que mantenerse atentos para que no se escape la ocasión.

No parece que afortunadamente vaya a ser ese el destino que aguarda en el horizonte a la espléndida película independiente Lucky, primera como director de John Carroll Lynch, y última como actor de Harry Dean Stanton, que falleció a los 91 años, días antes de su estreno en Estados Unidos. Ese hermoso canto a la vejez y a la muerte, que pudo correr el riesgo de ser engullido entre la maraña de novedades en el momento de su estreno, tendrá una nueva oportunidad a finales de este mes con su edición en DVD. No habrá entonces disculpas para no haber visto esta joya excepcional cuya recomendación se hace desde aquí con entusiasmo.