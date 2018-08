El verano en Magaluf que inspiró uno de los grandes éxitos de Blur

“La calle es como la selva, así que llama a la policía. Siguiendo a la manada en vacaciones”, comienza la letra de Girls & Boys, uno de los éxitos más recordados de Blur. Con él se adelantaron varias décadas a su tiempo, al reivindicar el amor no binario con un estribillo tan pegadizo que se ha colado en la memoria de muchos fanáticos de la banda a pesar de ser todo un trabalenguas. Dice algo así como “chicas que son chicos a los que les gustan que los chicos sean chicas, que se lían con chicos como si fueran chicas, que se lían con chicas como si fueran chicos. Siempre debería ser alguien a quien ames de verdad”. [Puedes leer la letra al final del artículo].

Todo este embrollo carnal al que se refiere el líder del grupo, Damon Albarn, surgió tras una visita a Magaluf en el verano de 1993. Pasaba allí unos días junto a su novia de entonces, Justine Frischmann, líder de otra banda britpop, Elastica. La impresión que le causó el tumulto organizado por sus compatriotas en las madrugadas baleares dio pie a este himno que pretendía dar la voz de alarma hacia lo fácil que es dar rienda suelta a tu lado salvaje sin llegar a ser demasiado moralista. Ocurrió mucho antes de que los titulares de prensa españoles hablaran de muertes por balconing -salto de balcón en balcón- y de que las asociaciones británicas de hosteleros en Mallorca denunciaran la situación que ha destruido la imagen de la zona.

“[Magaluf] estaba lleno de pubs horteras de Essex. Hay una fuerte carga sexual en ese ambiente. Y, para ser honestos, me gusta la idea. Me gustan las manadas. Todos esos chicos y chicas que se reúnen en el abrevadero para simplemente copular. La moralidad no aparece por ningún lado. No digo que deba pasar o que no deba pasar. Solo que mi mente se ensucia. No puedo evitarlo”, decía Albarn a The Guardian al lanzar el tema en 1994, en un contexto muy distinto del actual. Años después matizaba sus palabras. “Estaba observando desde fuera lo que pasaba con una combinación de asco y deseo. La mitad de mí quería estar ahí dentro”, recoge el libro The Life of Blur, de Martin Power. Para ilustrar la portada del sencillo, tomaron la imagen de un paquete de condones.

La incontrolable inquietud de Albarn ha parido a la banda animada Gorillaz, una ópera basada en el folclore chino (Monkey: Journey to the West) y hasta un disco con los sonidos autóctonos de Mali. Pero en sus inicios se dedicaba a retratar en clave pop a la sociedad que le había tocado vivir. Lo hacía junto a su banda Blur, en discos como Liesure -Ocio- y Modern Life is Rubbish -La vida moderna es basura-. Su tercer trabajo, Parklife, salió al mercado justo antes de que se convirtieran en estrellas mundiales de la mano de Oasis.

A través de ese Girls & Boys retrataban lo que consideraban uno de los elementos más nocivos de la realidad de su país. Desde los años 60, los paquetes de vacaciones llamados Club 18-30 han enviado por avión a rebaños de jóvenes británicos hacia calurosos destinos europeos. Entre ellos Grecia, que es el país que se menciona en la letra de la canción por cuestiones de rima, y también la tristemente famosa Magaluf. En aquel 1993, uno de los momentos de mayor desempleo en Reino Unido de los últimos 50 años, esta opción de viaje barato estaba especialmente de moda. Solo el desinterés de la generación millennial, que prefiere explorar el mundo por su cuenta, está acabando con esta tendencia estival.