El grupo de profesionales del cine que bajo el seudónimo de Furtivos viene publicando desde hace un centenar de semanas sus reflexiones sobre la situación del gremio no ha querido dejar pasar la ocasión y se ha dirigido a la nueva directora general del Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) con ocasión de su reciente nombramiento. Nada nuevo le dicen a Beatriz Navas salvo felicitarla porque en menos de una semana desde su llegada al cargo ha publicado en el BOE la convocatoria de nuevas ayudas a rodajes, siendo así la primera vez que un nombramiento ministerial no paraliza la buena marcha de la industria cinematográfica.

Y nada más que añadir tenían estos profesionales, puesto que a esta celebrada primera decisión de la novísima directora general se añadieron promesas y promesas que vienen a confirmar que en su legislación primará la continuidad, es decir, que habrá pocas novedades respecto al camino iniciado en la legislación anterior. Los frentes que quedaron abiertos, como es la falta de un director (o directora) de la Filmoteca Española, promete que quedarán cerrados en poco tiempo; eso sí, según la legislación que ahora se proclama como obligatoria —y que de hecho desconocíamos— se tratará obligatoriamente de un funcionario (o funcionaria). No se recuerda de dónde han sacado esta condición del funcionariado, que no tiene razón de ser. Son cambios y novedades raras, no necesariamente para bien.

Navas es doctora en Comunicación visual por la Universidad complutense de Madrid con una tesis sobre el cineasta alemán Werner Herzog, ha trabajado en La Casa Encendida desde su fundación en 2002, y es autora de un libro de memorias, Y ahora, lo importante, en el que narra sus vicisitudes juveniles cuando en 1992, teniendo ella 14 años, España se abría al mundo con unos Juegos Olímpicos y una Exposición Universal. Una persona completa a juicio de sus admiradores de Furtivos, aunque estos expresen sus miedos a que por algún lado flaquee la consistencia del cine español, sobre todo si tiene que estar en manos de funcionarios. La televisión, según ellos, puede ser un enemigo a considerar, lo que no sorprende justamente en un momento como el actual en que las series televisivas están superando de gana la calidad media del cine español. Ahí está, sin ir más lejos, la extraordinaria El día de mañana, dirigida por Mariano Barroso, sobre la novela homónima de Ignacio Martínez de Pisón. No habrá funcionariado que pueda impedir esta oleada de triunfos.