El consejo de Bruce Springsteen a Arcade Fire: “Aseguraos de que podéis seguir tocando siempre en España”

Uno de los componente de Arcade Fire —una conocida banda canadiense de rock que vive un momento de desconcierto después de que su más reciente disco, Everything now, no haya sido tan bien recibido como sus predecesores— ha quitado hierro a su situación tirando de un viejo consejo que les dio todo un icono. "Bruce Springsteen nos dijo una vez 'sencillamente aseguraos de que podéis seguir tocando siempre en España", contó el instrumentista Will Butler durante una entrevista radiofónica en una emisora estadounidense.

Butler rememoró durante la charla más partes del consejo de Springsteen: "'Llegará un momento en que la gente te odiará por una década y podrás simplemente desaparecer e ir a tocar a España, donde la gente te ama. Y estarás en España y puedes comer comida deliciosa. Y luego diez años después la gente se dará cuenta de que eres realmente genial y podrás regresar a Estados Unidos'".

Después de esta reflexión, Butler menciona que cualquier gran artista, incluyendo intocables como David Bowie o Neil Young, pasaron por períodos complicados de popularidad, para luego volver al lugar que indudablemente merecían. Así que Arcade Fire tienen claro que tendrán que trabajar (y tocar en España) hasta que merezcan regresar a la primerísima línea.