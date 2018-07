El diario de vida de Andy Warhol

©The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts

Durante los últimos 11 años de su vida, Andy Warhol se levantaba y se acostaba con una cámara fotográfica colgada del cuello. Su objetivo era congelar cada minuto para recordarse a sí mismo quién era y dónde estaba. Con esa misión en mente, llegó a gastar al menos un rollo por día, a veces incluso más. Fiestas de fin de año, autorretratos, encuentros con figuras como la actriz Liza Minnelli o el artista Jean Michel Basquiat e incluso selfies en el coche con sus amigos, son algunos de los momentos que capturó y con los cuales creó un diario de vida.

Hasta 2014 todas estas escenas estuvieron tranquilamente guardadas en The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts de Nueva York, pero ese año decidieron realizar una meticulosa selección de entre los mejores museos de arte estadounidenses para compartirlas con el mundo. Y entonces el Cantor Arts Center de la Universidad de Stanford fue el escogido. Un total de 130.000 imágenes, además de 3.600 negativos que Warhol fotografió desde 1976 hasta su muerte, en 1987, se expondrán en la muestra Contact Warhol: Photography Without End desde el próximo 29 de septiembre hasta el 6 de enero 2019, según informó esta semana el propio museo. Pantallas táctiles y grandes monitores les permitirán a los visitantes sumergirse de una manera interactiva en el universo de los negativos de Warhol, en los que incluso podrán hacer zoom a lo que ellos quieran.

Liza Minnelli fotografiada por Andy Warhol en 1977 ©The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts

Para comprobar la veracidad de ciertos hechos e identificar a algunas personas que aparecían en las fotos, los profesores de la misma casa de estudios, Richard Meyer y Peggy Phelan, consultaron escritos personales que el mismo artista hizo públicos. Como comisarios de la muestra, decidieron que el foco fueran las relaciones de Warhol con la élite social de su época, entre los que se encuentran Michael Jackson, Liza Minnelli o Dolly Parton; además de reuniones que tuvo con figuras políticas como Nancy Reagan y Arnold Schwarzenegger. Fue allí cuando se dieron cuenta de que con esta práctica Warhol estaba presagiando lo que 30 años después sería el boom de las redes sociales: “Descubrimos que Warhol había desafiado y superado los límites de la fotografía. Sin dudas se anticipó a lo que hoy hacemos con nuestros móviles al capturar con su cámara todo lo que veía delante de él”, explica a EL PAÍS el profesor Phelan.

Otro aspecto de la vida del rey del arte pop del que poco se ha hablado es la fascinación de Warhol por la cultura gay de los años setenta y ochenta. La exposición incluye varias imágenes sexualmente explícitas del artista rara vez vistas.

Acceso para todos

Que todo el mundo pueda ver estas fotos ha sido el objetivo del proyecto. Por eso, durante dos años y medio, la archivista Amy DiPasquale estuvo digitalizando cada una de ellas. A través de una base de datos online disponible en el sistema de bibliotecas de la Universidad de Stanford, se logrará que cualquiera pueda acceder en Internet a este diario de vida visual de Warhol.

Para contribuir aún más a la masificación, en octubre de este año, los profesores Meyer y Phelan lanzarán el libro Contact Warhol: Photography Without End en Estados Unidos y Reino Unido. Además de las imágenes de la exposición, aquí incluyeron una nueva sección llamada Warhol/Not Warhol, en la que publicaron negativos del artista que no habían sido impresos hasta el momento. “Este Proyecto es crucial para estudiantes y personas interesadas en el trabajo de Warhol porque conforma una importante documentación acerca de lo que fue su vida en Nueva York entre 1976 y 1987”, afirma Phelan.