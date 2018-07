Oreja para Rafael González y buena impresión de Lagartijo en Las Ventas

La mejor noticia que dejó la segunda novillada nocturna del mes de julio en Las Ventas saltó antes incluso de que se abriera la puerta de chiqueros. Tras varias semanas de entradas muy pobres con un alarmante predominio del cemento -granito, en este caso-, los tendidos de la plaza madrileña recuperaron el ambiente. Desde el final de la Feria de San Isidro, la de este viernes fue, sin duda, la mejor entrada de público.

Casi un tercio del aforo cubierto (más de 8.000 personas, según la empresa) que demuestra que, cuando se usa la cabeza, hay resultados. ¿Qué sentido tenía programar una novillada o una corrida de toros un domingo a las siete de la tarde, en pleno verano, con 40 grados de temperatura a la sombra? Ninguno. Los viernes, a las nueve y media de la noche, sí apetece ir a los toros.

Lamentablemente, no todo fue positivo. Para empezar, la bien presentada novillada de Montealto no cumplió con las expectativas. En la mayoría de los casos, la gran nobleza de los astados de Agustín Montes no estuvo acompañada de la dosis de casta y bravura necesaria. Ni tampoco de excesiva fuerza. Hasta dos de los ejemplares inicialmente sorteados fueron devueltos a los corrales. El primero, porque se lesionó justo antes del tercio de varas, y el segundo, por su manifiesta debilidad.

MONTEALTO / LAGARTIJO, GONZÁLEZ, CANTÓN Novillos de Montealto (3º bis y 5º bis como sobreros), bien presentados en general, nobles, blandos y sosos. 1º y 2º, con calidad, los mejores. Lagartijo: estocada caída (vuelta al ruedo tras petición de oreja minoritaria); pinchazo y pinchazo hondo (silencio). Rafael González: pinchazo, estocada ligeramente trasera y atravesada _aviso_ y dos descabellos (silencio); estocada (oreja). Dorian Cantón, que se presentaba: estocada desprendida (silencio); pinchazo y bajonazo (silencio). Plaza de toros de Las Ventas. Viernes, 13 de julio. 2ª del Certamen de Novilladas Nocturnas. Alrededor de un tercio de entrada (8.052 espectadores, según la empresa). Mathieu Guillon y Manuel de los Reyes saludaron tras banderillear al tercero.

Con una oreja, Rafael González resultó el triunfador de la noche. Un trofeo conseguido gracias a la fórmula infalible de la voltereta y la estocada. Y es que el éxito en Madrid ya no es ningún secreto. Todo aquel que no quiera irse de vacío debe cumplir esos dos requisitos: ser cogido y matar al toro a la primera.

El citado apéndice lo logró González en el quinto bis, un sobrero de la ganadería titular tan noble como soso. Aunque el animal era un bendito, el novillero madrileño abusó tanto del toreo de cercanías que, en una de las tandas, se enredó y, sin mala intención, el novillo lo prendió. Ileso, el joven torero volvió rápidamente a la cara de su oponente para dejar claro quién mandaba allí. Eso y la estocada mortal que cobró fueron más que suficientes para animar al público a sacar los pañuelos.

En su primer turno, ante un utrero noble y con calidad, pero que fue a menos, Rafael González también se mostró sobrado de oficio. Muy firme en todo momento, ligó tandas de redondos y naturales largos, poderosos y de buen trazo, aunque casi siempre toreó en línea. En esta ocasión, la espada no le funcionó y fue silenciado.

Pese a que frente al cuarto no estuvo tan afortunado, Lagartijo dejó detalles de buen gusto ante el novillo que abrió plaza, quizás el mejor del encierro por su nobleza, clase y codicia. Aunque la faena tuvo altibajos, el joven torero cordobés demostró poseer una cualidad fundamental que se prodiga poco en la actualidad: personalidad. Vertical y ajustado, ejecutó un puñado de muletazos preñados de naturalidad sobre ambas manos. Tras una estocada caída, el generoso gentío pidió la oreja sin éxito.

Dorian Cantón, un jovencísimo novillero nacido en la localidad francesa de Pau, pasó de puntillas en su presentación en Las Ventas. Con el lote de menos clase de Montealto, dio muchos muletazos y apenas dijo nada.