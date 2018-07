Drake rompe el récord de The Beatles con siete temas en el ‘Top 10’ de ‘Billboard’

El rapero canadiense Drake logró colocar esta semana siete canciones entre los diez primeros puestos de la lista Hot 100 de Billboard, superando así a The Beatles, que en 1964 ubicaron simultáneamente cinco temas en la principal lista de popularidad musical en EE UU.

Según informó la revista especializada Billboard, las 25 canciones del nuevo álbum del cantante Drake, Scorpion, aparecen en la lista Hot 100 y siete de ellas lo hacen entre las 10 primeras.

Nice for What lidera esta clasificación, seguida de su tema Nonstop. El podio lo completa I Like It, de los músicos hispanos Cardi B, Bad Bunny y J Balvin, canción que fue destronada del primer puesto por el éxito del quinto disco del rapero.

Además, Scorpion se erigió esta semana como el primer álbum que alcanza las 1.000 millones de reproducciones totales en tan solo una semana.

La notoriedad de este álbum le ha servido para superar el récord que The Beatles establecieron en 1964, cuando de manera simultánea colocaron entre los diez primeros puestos de la lista Hot 100 sus temas Can't Buy Me Love, Twist and Shout, She Loves You, I Want to Hold Your Hand y Please Please Me.

Aun así, el cuarteto de Liverpool sigue siendo la única banda o artista que ha logrado copar los cinco primeros puestos de la lista Hot 100 durante una semana.

El éxito de Drake God's Plan, que se mantuvo durante 11 semanas en el número uno, se sitúa esta semana en cuarta posición, mientras que en sexta posición se encuentra In My Feelings, seguido de I'm Upset, Emotionless y Don't Matter to Me.

En este último tema aparece la voz de Michael Jackson, al que precisamente Drake superó también esta semana en ser el solista masculino con el mayor número de temas entre los diez primeros puestos de la lista Hot 100 de Billboard. En su carrera, el rapero ha colocado 31 de sus canciones entre los diez primeros puestos de esta prestigiosa lista musical estadounidense, mientras que Michael Jackson hizo lo propio con 30, la última de ellas la colaboración póstuma con Drake en Don't Matter to Me.