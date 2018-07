“Incluso ‘Parque Jurásico’ puede verse como un documental”

Para Apichatpong Weerasethakul (Bangkok, 1970) crear es ante todo un ejercicio de memoria: “Es como una terapia, siento que es mi manera de recordar, de archivar las cosas”. Rememoremos entonces que, para cuando en 2010 Tim Burton otorgó una de las Palmas de Oro más excéntricas de la historia del festival de Cannes a su sexto largometraje, “Tío Boonmee recuerda sus vidas pasadas” –una fábula budista animada por inesperados quiebros argumentales, reencarnaciones y fantasmas zoomorfos-, el suyo ya era uno de los grandes nombres del cine asiático y queer gracias a cintas tan originales como Blissfully Yours (2002) o Tropical Malady (2004).

No tan conocida es su faceta como artista visual, que sin embargo le permitió participar la dOCUMENTA 13 (Kassel, 2012), y que ahora lo trae a la galería madrileña de Elba Benítez, donde presenta la exposición “Fiction” (hasta el 31 de julio). La pieza central es una videoinstalación en la que las imágenes parecen surgir de una pantalla transparente para proyectarse hacia el suelo y las paredes de la sala, apropiándose del espacio a modo de fantasmagorías holográficas. Otras cinco proyecciones de menor tamaño relatan sueños y escenas cotidianas, mientras una serie de impresiones realizadas a partir de collages superponen sus anotaciones en un cuaderno a las fotografías de los sucesos de Tak Bai de 2004, en los que 85 ciudadanos tailandeses murieron como consecuencia del maltrato a manos del ejército durante unas protestas en esta localidad del sur del país. Se funden así los planos político y poético, ficticio y documental, una constante en toda la trayectoria de Weerasethakul. “Pero en realidad eso ocurre en cualquier obra de lo que llamamos ficción. Incluso en “Parque jurásico”, que también puede verse como un documental sobre el hecho de hacer un determinado tipo de cine… o al menos es así como yo la veo”. La referencia a un blockbuster no es fortuita, ya que en Tailandia su cine es contemplado como un fenómeno marginal que no encuentra acomodo en las salas de proyección, copadas por los éxitos de taquilla y “en general ubicadas en centros comerciales”. Para acceder a su filmografía, sus seguidores no tienen allí más opción que descargársela digitalmente. Pero, si muchos entendieron “Tío Boonmee” en parte como una elegía sobre la propia muerte del cine tal y como hoy lo conocemos, él no se muestra especialmente dramático al respecto: “El cine evoluciona y yo debo aceptarlo. En su día ya pasamos del mudo al sonoro y del blanco y negro al color. Dentro de esto, seguiré haciendo mis películas lo mejor posible siempre que los presupuestos lo permitan, porque tratan sobre mis recuerdos de niñez, que son muy importantes para mí”. Hijo de médicos, se crio hasta los quince años en los pasillos de los hospitales donde sus padres trabajaban y residían, y después se formó como arquitecto en Khon Kaen, al nordeste de Tailandia. Pero su vocación siempre pasó por el cine, así que obtuvo el permiso familiar para estudiar dirección cinematográfica en Chicago: “Suena un poco a cliché, pero es cierto que allí encontré una libertad que no había conocido antes; también en el método de enseñanza, ya que el aprendizaje que hasta entonces había recibido se basaba en la memorización y el castigo”. Curiosamente, la experiencia le sirvió para descubrir que prefería regresar a su país en lugar de sumarse a la maquinaria comercial americana. Ahora, sin embargo, se confiesa “cansado” del panorama tailandés, donde la situación política impone demasiadas limitaciones, y por eso en 2019 rodará en Colombia su próxima película, “Memoria”, protagonizada por Tilda Swinton. Del argumento solo avanza que trata sobre las alucinaciones sonoras. “Y esta vez no tocaré las cuestiones políticas de un modo evidente, porque no me baso en mis propios recuerdos, sino que mantengo el punto de vista de un extranjero”. De este rodaje espera sobre todo que ocurra algo parecido a cuando se fue a Chicago, y que desde la distancia pueda reconciliarse con sus raíces: “Me gustaría volver a mirar a mi propio país con otros ojos”.

“Fiction” coincide con un mini-ciclo que le dedica a su cine el festival Spain Moving Images en el Círculo de Bellas Artes, por lo que los espectadores madrileños podrán acceder a ambas facetas de su actividad creativa. “El cinematográfico y el artístico son para mí dos tipos de trabajo que se alimentan mutuamente. Ambos tienen distintas reglas de partida, y mi intención es romper esas reglas”.