Notable y desaprovechada novillada de Guadajira en Las Ventas

El toreo tiene un serio problema: No hay relevo generacional. La mayoría de las figuras del toreo actuales son ya matadores veteranos que superan, con mucho, los diez años de alternativa. Es el caso de Sebastián Castella, José María Manzanares, Miguel Ángel Perera o Alejandro Talavante. Otros, como Morante de la Puebla o El Juli, ya han cumplido -o casi- dos décadas de doctorado. Por no hablar de Enrique Ponce, que se acerca a los 30 años como matador.

Mientras ellos siguen copando los carteles de la mayoría de ferias, por detrás apenas hay un puñado de toreros jóvenes con capacidad suficiente para coger el bastón de mando algún día. Y el asunto es aún más preocupante en el escalafón menor, donde no hay prácticamente ningún novillero que ilusione ni genere fundadas esperanzas entre los aficionados. Buena prueba de ello fue lo sucedido en la primera novillada nocturna del mes de julio en la plaza de Las Ventas.

En el cartel estaban anunciados Jesús Chover, Alejandro Fermín y Pablo Mora. Un valenciano, un extremeño y un madrileño que, pese a su segura ilusión y esfuerzo, desaprovecharon una oportunidad de oro. Será difícil que se vuelvan a encontrar con una novillada así en una plaza como Madrid. Porque hay que ver lo mucho que sirvió el serio encierro de Guadajira. En mayor o menor medida, los seis utreros que salieron por chiqueros embistieron y, pese a ello, todos se marcharon al desolladero con las orejas intactas. ¿Qué más quieren estos chavales?

GUADAJIRA / CHOVER, FERMÍN, MORA Novillos de Guadajira, bien presentados, serios y de noble y buen juego en conjunto. De gran calidad el primero; encastado el segundo; manso el cuarto. Jesús Chover: estocada trasera y caída (silencio); pinchazo y estocada muy trasera y caída (silencio). Alejandro Fermín: bajonazo muy trasero _aviso_ y un descabello (vuelta al ruedo tras petición de oreja); dos pinchazos y media estocada (palmas). Pablo Mora: estocada atravesada y un descabello (silencio); estocada corta perpendicular (vuelta al ruedo tras petición de oreja). Plaza de toros de Las Ventas. Viernes 6 de julio. 1ª del Certamen de Novilladas Nocturnas. Un cuarto de plaza (6.636 espectadores, según la empresa).

Tanto Alejandro Fermín como Pablo Mora dieron una vuelta al ruedo. Y lo hicieron, no porque se lo hubieran ganado, sino porque parte del benévolo público les había pedido antes la oreja. El primero se encontró con el mejor novillo de la noche, el segundo, un exigente animal que embistió con encastada nobleza y mucha humillación. Frente a él, y al igual que ante el nobilísimo quinto, Fermín demostró asentamiento y buen concepto, pero citó casi siempre con la pierna contraria retrasada y abusó del toreo periférico. Salvo algunos naturales sueltos, más ceñidos, anduvo por debajo de su oponente y se dio una despaciosa vuelta tras un infame bajonazo. La vergüenza torera.

Muy noble resultó también el lote de Pablo Mora y, como su compañero, el joven diestro estuvo aseado y evidenció buenas maneras, pero no logró arrebatar. En ambos trasteos sobraron muletazos y faltó pasión. Justo de lo que no escasea Jesús Chover. Afanoso con capote, banderillas y muleta, el novillero valenciano quiso, pero no pudo. Muy limitado artísticamente, sin un ápice de gusto, ofreció todo un recital de ventajismo al colocarse siempre descaradamente fuera de cacho. Lo mejor de su actuación fue el inicio de faena al buen primero -todo calidad y nobleza-, doblándose por bajo y dejando un manojo de estimables trincherazos.