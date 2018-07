No es Gala la de Dalí, es Gala la artista

Antipática, fría, manipuladora, enigmática, tacaña y egoísta. Con todos esos adjetivos se calificó a Helena Dmitrievna Diàkonova, Gala, nacida en Kazán (Rusia) en 1894 y que fue, más de medio siglo, compañera y modelo del pintor Salvador Dalí, después de que se conocieran un verano de 1929 en Cadaqués (Girona). Siempre estuvieron juntos, hasta 1982, cuando ella falleció en Portlligat. Él la pintó como diosa, como virgen, como madre o como voluptuosa mujer idealizada. Si durante toda su vida Dalí estuvo envuelto en la polémica personal, familiar, política e incluso artística, Gala corrió una suerte similar. Incluso el mote de Avida Dollars, que acuñó André Breton para su amigo Dalí en 1942, coincidiendo con su éxito mediático y su evidente amor por el dinero, se atribuye más a Gala que al pintor.

Han pasado los años, Dalí sigue más vivo que nunca, con continuas exposiciones, documentales, películas y libros. Pero de Gala no se ha ocupado casi nadie, más allá de un par de biografías. Tampoco había sido objeto de una muestra monográfica. Hasta hoy, cuando el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) inaugura la exposición Gala-Salvador Dalí. Una habitación propia en Púbol. La muestra, organizada con la Fundación Gala-Salvador Dalí de Figueres, quiere cambiar la imagen de la musa por la de la artista. Hasta el 14 de octubre se puede disfrutar el resultado.

Retrato de Gala con dos costillas sobre su hombro' (1934), de Salvaodr Dalí. Lluís Gene (AFP)

Las 315 obras reunidas por la catedrática de arte contemporáneo y comisaria de la muestra Estrella de Diego quieren reivindicar a una mujer que no solo inspiró gran parte de la obra del genio de Figueres; tampoco se la muestra como el puntal en el que Dalí se apoyó para acabar siendo un pintor internacional. No. Ahora se le otorga un papel activo y de coautoría en muchas de estas creaciones que han pasado a la historia del arte. Y no solo hay pinturas, también dibujos, fotografías, a las que Gala, como todos los surrealistas, era tan aficionada que llegó a reunir más de 13.000.

La exposición recoge también las hojas manuscritas de los proyectos autobiográficos de Gala, así como cartas, postales, juegos de tarot, libros, iconos rusos, vestidos, objetos de tocador y algunos de los peluches con forma de animal, muy kitsch, que la rodeaban en su cuarto del castillo de Portlligat y Púbol. Todo ello sirve a la experta para mostrar a esta enérgica mujer como una de las claves de las vanguardias del siglo XX.

Las pinturas de Max Ernst en las que aparece Gala así como en las fotografías de Man Ray y Cecil Beaton, además de las obras de Dalí, son mucho más que retratos de una musa: “Conforman un recorrido autobiográfico a través del cual Gala imaginó y creó su imagen en una especial performance”, dice Estrella de Diego. La tesis que defiende la comisaria aparece refrendada por los escritos, los objetos surrealistas que diseñó y lució (como el impresionante zapato sombrero de Elsa Schiaparelli), y la forma en la que ella quiso presentarse y representarse ante los demás.

'Gala Placidia' (1952), 'Galatea en creación' (1954) y 'Gala mirando el Cristo Hipercúbico' (1954) de Salvador Dalí. Lluís Gene (AFP)

No hay que olvidar que Dalí, un personaje tan gigante como su ego, firmó muchas de sus obras con la rúbrica doble de "Gala Salvador Dalí". “Estaba ahí delante. Ellos lo estaban contando, solo había que leerlo”, remarca la comisaria. "Si Gala era tan mala, tan controladora, si le interesaba tanto el dinero, por qué abandonó a Paul Éluard, poeta de éxito en París, ciudad donde todo el mundo del arte aspiraba a vivir, y se quedó con quien entonces no era nadie para vivir en una casa de 20 metros cuadrados, en un sitio perdido sin agua ni luz. Seguro que lo hizo pensando en que allí podía desarrollar su actividad artística”.

Para de Diego, “reivindicar a Gala es también reivindicar a Dalí. Ver a Gala desde otro ángulo es ver a Dalí a través de otros ojos, por lo tanto se enriquecen los dos. Dalí ha sido vilipendiado por sus detractores y es el más contemporáneo con sus gamberradas. Él se inventó el artista como estrella”, prosigue la experta, autora de Querida Gala (2003), una biografía fundamental para conocer a esta mujer.

La exposición, que recibe al visitante con unos teatrales cortinajes blancos, tiene un recorrido inverso. Comienza con el castillo de Púbol, donde Gala está enterrada. “Es el escenario daliniano más misterioso de todos y allí están los dos representados. Podemos decir que es una obra surrealista a dos”, explica. En ella se muestran también las cartas en las que “quedan claras las veleidades literarias de Gala, lo mismo que su diario, publicado hace unos años, y unas cuantas hojas de una novela que no se tiene completa y que cualquier día puede aparecer”. “En Púbol, Gala encuentra su lugar para desarrollarse, su espacio, su habitación propia, que antes ya había buscado en la habitación oval de Portlligat”.

Tres de los vestidos de alta costura de Gala, en la exposición del MNAC. Lluís Gene (AFP)

La muestra recorre el periodo con su primer marido, el poeta Paul Éluard, con el que tuvo una hija a quien también abandonó para siempre. "Cuando se conocieron, él no era poeta, y ella le ayudó a acabar siendo quien fue". Están también los libros que le dedicaron muchos artistas amigos suyos y la reproducción de los dos objetos surrealistas que ella creó (desaparecidos en la actualidad) o las imágenes en las que está trabajando y creando junto a Dalí el pabellón del Sueño de Venus para la exposición de Nueva York de 1939.

El visitante encontrará, asimismo, pequeñas joyas como la pequeña Madonna de Portlligat, la primera versión de 1949, que no se veía desde los años cincuenta en Barcelona (la versión grande, de 1950, no ha podido viajar desde Japón). Entre los objetos expuestos hay también media docena de vestidos de alta costura de la creadora y algunos de sus sempiternos lazos. “Era una dandi. Era ella la que miraba y a la que le gustaba que la miraran”, asegura De Diego.

La exposición concluye con una treintena de pinturas con Gala como protagonista "en diferentes performances, reflejada por los pinceles de Salvador Dalí”. La comisaria defiende que si el visitante "no compra" esta tesis de mujer creadora más allá de musa y compañera siempre podrá disfrutar "estas enormes obras de Dalí". La muestra cuenta con un presupuesto de 950.000 euros (el 60% del presupuesto para programación del MNAC), explico el director del museo Pepe Serra y el patrocinio de Abertis.