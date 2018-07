¿Desaparece o no desaparece finalmente la revista Fotogramas? Ahora ya son definitivos los rumores de que el actual número de julio será el último que salga en la versión con que actualmente la conocemos, y lo hace rindiendo homenaje con su portada a José Sacristán como pago de una vieja deuda que la revista tenía con el actor. Sacristán no ha dudado en airearlo a los cuatro vientos repetidas veces, lamentándose de que Fotogramas nunca le hubiera sacado en su portada a pesar de haber sido él siempre ferviente incondicional de la revista. La última vez en que el actor reiteró esta misma queja fue en el programa de la tele El Hormiguero, que se emitió el mismo día en que salía de talleres este número de julio, aún calentito; tan calentito que lo que Sacristán blandía orgulloso en sus manos no era mas que un ejemplar de pruebas y no el definitivo. Así lo razonaba en Twitter Jaume Figueras, el legendario colaborador de Fotogramas que hizo famoso el seudónimo de Mr. Belvedere. La explicación venía a cuento porque el color de fondo de la famosa portada que se vio en la tele era amarillo, mientras que el de la publicación final, real de la revista es azul. Y como Fotogramas cierra sus puertas porque los nuevos propietarios trasladan la redacción de Barcelona a Madrid, al amarillo podían atribuírsele ulteriores intenciones relacionadas con el lazo amarillo catalán ... por lo que Figueras ponía los puntos sobre las íes para acallar precipitados rumores que pudiesen alimentar inadecuadas llamas incendiarias.

Pero de nada de esto puede hablar el documental que Sergio Oksman ha dirigido como rotundo homenaje a la revista, ya que lo realizó tiempo antes de que se sospechara el huracán que les venía encima. En él, José Sacristán, Jaume Figueras y una treintena de presentadores entre periodistas, actrices y actores hacen desfilar sus recuerdos personales, junto a las cartas de lectores a Mr. Belvedere, componiendo entre todos un entrañable historial de la revista. No siendo la única ausencia, naturalmente no figura la nueva directora, Julieta Martialay, que en tiempos fue colaboradora de Fotogramas y ahora lo es de la revista Elle, que pertenece al grupo editor Hearst, la misma que se carga Fotogramas. Es hija del periodista Félix Martialay, un coronel de ingenieros, apasionado del cine clásico de Hollywood que fue fundador de la revista Film Ideal. A su muerte, en 2009, Jaume Figueras envió sus condolencias a la hija, recordándole el fervor de su padre por el director Howard Hawks y especialmente por la película Hatari! de la que había escrito que “en cada plano se percibe la existencia de Dios”.

Ese ardor que evidencia la fe católica del coronel cinéfilo nada tiene que ver con el laicismo profesado a lo largo de la vida de Fotogramas, que ojalá no se pierda en esta nueva etapa sobre la que tantos augurios sobrevuelan. En agosto veremos si son ciertos aunque tememos que en el cambio algo perderemos. Otra pena que añadir a la cesta.