Thom Yorke no conecta con el Sónar

Dos formas de entender el ritmo se desplegaron ayer en el festival de ritmos por antonomasia: el Sónar. En su despedida de los hangares de la Fira 2, James Murphy encarnó el ritmo sin fisuras, rectilíneo, macedónico en su unidad como falange que avanza al unísono aplastando la resistencia que se le pueda oponer. La otra propuesta, la de Thom Yorke, desplegó un ritmo sinuoso, ora ausente y sugerido, ora presente y reiterado, casi aplastante en su intención avasalladora para compensar los instantes en que su presencia era implícita, no explícita. La de LCD Soundsystem y la del vocalista liberado de Radiohead fueron, con permiso de las sesiones de clausura de Laurent Garnier y Ritchie Hawtin, los mascarones de proa de la última noche de cemento y cristal del festival, que celebró sus 25 años con aumento de público y una programación irregular salvada por pequeños descubrimientos, lo que se llama la letra minúscula.

Pero hablando de mayúsculas, nada tan imponente como James Murphy en pie, subido a un monitor, cantando enhiesto como quien da instrucciones, más hablando melódicamente que otra cosa. Cierta distancia en la voz, como si llegase del hastío, remate de una maquinaria de ritmo casi cuadrado no por ello machorro. Sobre una base incólume, las adiciones consistían en pequeños elementos casi inadvertidos que se iban sumando para mantener y aumentar la tensión de las piezas y su implacable rigor bailable. Disco-punk, lo llaman, pero también podría decirse ritmo con estudios, porque nada es tan sencillo como parece en la música del grupo de Murphy. El repertorio equilibró piezas de American Dream, LCD Soundsystem, This Is Happening y Sounds Of Silver, manteniendo la tensión a lo largo de casi dos horas de actuación, cerrada apoteósicamente con All my friends.

En el apartado visual, destacaron los efectos de transición de planos en las pantallas, que iban más allá del fundido, el encadenado o el corte en favor de cambios progresivos con alteraciones de colores y formas. No hizo falta mucho más, pues la “cacharrería” instrumental dispuesta en el escenario y el vaivén de músicos mantenía atrapados los ojos, que siempre acababan centrándose en Murphy, mascarón de proa cogido al su micro como si fuese lo único que puede equilibrar su figura y anclarla al suelo para que no vuele. Por cierto, sudar debe sudar, pero ni se le notó. Es más, su cabello, peinado como siempre hacia a delante, ni mojarse pareció. Debe usar una gomina de primera, a prueba de post-punk.

A todo esto el espectáculo seguía en la pista, con una multitud creciente sumándose al baile. Era el primer concierto importante de la noche, y el hangar del Club sumaba un número de personas acalambradas por el baile que no cabrían en una escena épica de El señor de los Anillos. Casi todo el mundo que estaba entonces en la Fira 2 estaba allí, y por el aspecto de algunos parecía que lo estaban desde la víspera. Sus caras abobadas cuando actuaban las bolas de discoteca repartiendo reflejos blancos lo decían todo. Enternecedores también aquellos muchachos con gafas de sol en aquel agujero negro, una muestra, creen ellos, de dureza, fiesta, control, coquetería o disimulo pésimamente entendido. En una redada serían los primeros cacheados. Por cierto, la mayoría de ellos, y es así, varones acostumbran ser los usuarios de este complemento, se subían las gafas en un gesto de sexador de pollos incrédulo cuando pasaba cerca algo que ellos determinaban merecía una detallada observación.

Luego llegó en el Pub el rhyhtm and blues sui generis de la japonesa Tokimonsta, que pinchó el Walk It, Talk It de Migos en el tramo final de su sesión para algarabía de la asistencia, que también había sido sacudida por ritmos duros cercanos al techno en la misma sesión. Cosa curiosa esto de los atavismos. El público miraba a escena como si hubiese algo que mirar, poco más que una artista tocando botones. La tradición cultural nos sigue obligando a mirar al escenario pese a que allí no haya nada sustancial de mirar. Sería más natural comportarse como en una discoteca, donde la mirada se reparte en busca de estímulos que alimenten el ritual del baile o de la seducción. Y pensar que hubo tiempos, allá por los inicios del Sónar, en los que se pensaba que eso iba a cambiar. Nunca el futuro es como se imagina.

Antes del concierto de Thom Yorke, fue la artista natral de Kuwait y afincada en Berlín Fátima Al Quadiri la que planteó en el escenario Pub sus ideas sobre feminidad y masculinidad. Su obra más reciente tiene un nombre lleno de sentidos, Shaneera que vendría a significar indignante o asquerosa, epítetos que se suelen destinar, en todo el mundo, no sólo en las teocracias árabes, a la mujer que no se comporta como se supone ha de comportarse una mujer. Moviéndose tras su rack como una drag orgullosa, atusándose afectadamente la melena negra y proyectando imágenes de cosméticos transformadores de la identidad, esta artista planteó un concierto oscuro, misterioso y desasosegante que no daba concesión. Cantó en árabe e inglés para recordarnos que la libertad es aún una quimera cuando se tocan temas sensibles como la identidad, el género o la libre disposición sexual. Mucha nanotecnología, genética y carrera espacial, pero hay cosas que cuesta mucho cambiar.

La segunda manera de entender el ritmo la propuso Thom Yorke. Distante de su papel de sufridor en Radiohead, Thom se entregó físicamente al concierto, poniendo cara de diversión, dando saltos, animando al baile y, en suma, vaciándose físicamente para integrar a la audiencia. Pero claro, por mucho que lo intentase, sus temas estaban tocados por la extrañeza, y salvo algunas excepciones, The Clock con sus graves telúricos, Traffic, I’m a Very Rude Person con su guitarra casi africana, el repertorio no era precisamente la alegría de la huerta. No nos confundamos, tampoco era el lamento del abollado sentimental, el incomprendido o el hastiado, pero las canciones, muy sinuosas, muy de cabeza, muy para pensarlas, no ayudaban cuando el reloj se acercaba a las 03:00 de la noche y el personal esperaba zapatilla. Así, Thom, todo y su esfuerzo, funcionó como insecticida en un hormiguero, y el público fue desertando poco a poco de la pista en busca de emociones menos sesudas. Y eso que los gráficos estuvieron muy trabajados, alternando en las cinco pantallas del escenario y las dos laterales figuras geométricas, acuarelas desleídas y colores que en ocasiones parecían salidos de cuadros de Kandinsky como Murnau, casas en el Obermarkt. Pero ni por esas, comprensiblemente el personal no estaba para óleos y música especulativa, deseaba algo más tangible, más digerible y de efectos más inmediatos. Hawtin y Garnier fueron los doctores que dispensaron el medicamento adecuado, y las gafas de sol y los brazos pidiendo más despidieron un Sonar camino de la vida adulta.