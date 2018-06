Encontrarme con Gerardo Vera siempre me da tema para varias columnas. Está eufórico: “Alejandro Colubi me ha propuesto ser director artístico y coproductor de las próximas temporadas del Marquina. Y voy a dirigir tres funciones: Rojo, de John Logan, en el Español; El idiota, adaptación de Dostoievski, en el María Guerrero; y La sonata a Kreutzer, adaptación de Tolstoi. Te cuento”. La temporada del Marquina comienza en septiembre con El curioso incidente del perro a medianoche, versión de la novela de Marc Haddon, que arrasó en Londres y se mantuvo tres temporadas en Barcelona, en versión dirigida por Julio Manrique. En Madrid la firma José Luis Arellano, “y yo haré la escenografía”, me dice Vera, “porque me apetece mucho montar los decorados de algo que no dirijo, y es una excusa ideal para estar presente en la puesta”, ríe. “En octubre o noviembre estrenaré Rojo(Red), que ya quería montar con Echanove en el Centro Dramático, pero el estaba desbordado. Compramos los derechos y se la ofrecimos a Carme Portaceli, que aceptó en seguida. Será una producción de Echanove y del Español, donde permanecerá cuatro o cinco semanas. Está vendida toda la gira, que organizo yo, y cuando acabe irá al Marquina”.

Red se estrenó en la Donmar en 2009, a las órdenes de Michael Grandage, con Alfred Molina en el papel del pintor Mark Rothko en una de sus más intensas crisis. Ahora la función está en el Wyndham’s del West End, con el mismo equipo (y Alfred Enoch como Ken, el ayudante de Rothko) hasta el 28 de julio. “Juan Echanove y Ricardo Gómez serán los protagonistas. Y cuando comiencen la gira de Rojo, me pondré a ensayar la adaptación que ha hecho José Luis Collado de El idiota, de Dostoievski, en producción del María Guerrero. Fernando Gil será el príncipe Mishkin, un personaje maravilloso, de una gran ternura, que cree en la fuerza del amor, y acaba siendo un insólito retrato de Dostoievski. Natasha será Marta Poveda. Falta por cerrar el reparto, donde quiero que estén Alberto Iglesias, Yolanda Ulloa, Miranda Gas, Fernando Sáez de la Maza, Abel Vitón, Ricardo Joven… Será difícil que gire con tanta gente. Se estrenará el 20 de febrero en el Centro Dramático Nacional, y luego irá al Marquina”.

Gerardo Vera aún no ha decidido quien será la pareja protagonista de la adaptación de La sonata a Kreutzer, de Tolstoi, que se estrenará en septiembre de 2019. “Es una pieza importante para mí. Fue una de las primeras funciones que vi, en 1963. La protagonizaban Fernán Gómez y Lola Cardona, en el Recoletos, donde Nuria Espert triunfó con Gigi, de Colette. Me impresionó muchísimo Fernan Gómez porque hacía un personaje violento, poseído por los celos. Y porque interpelaba al público desde el escenario, rompiendo la cuarta pared. La obra sigue teniendo mucha fuerza. También estoy en conversaciones con Juan Mayorga, gran amigo desde los días del CDN, para estrenar una obra suya dentro de este proyecto. Y más cosas de las que ya iremos hablando…”.