Huerta: “Que no se asusten los toreros”

El nuevo ministro de Cultura, el periodista y escritor Màxim Huerta ha querido templar gaitas con el mundo del toreo, que ha acogido con recelo su nombramiento por algunas de sus manifestaciones. Como ejemplo, las palabras del torero Fran Rivera, hace dos días en Antena 3, en las que lamentó que el ministro hubiese mencionado distintos ámbitos de la cultura tras su toma de posesión "menos el toro". Rivera llegó a asegura que con este ministro los toreros estarán marginados. Huerta, en una breve entrevista en el programa La Sexta Noche, ha reconocido que no es aficionado a la lidia, pero, ha añadido, "que no se asusten los toreros". "Mis gustos no tienen por qué coincidir con las distintas sensibilidades que hay en el país".

Huerta ha calificado de "conflicto enconado" los enfrentamientos que se han vivido en la sociedad española entre toreros y antitaurinos. "No me gusta que les llamen asesinos [a los diestros]". Después, ha recurrido a varias expresiones taurinas, como "dar una larga cambiada" o "cambio de tercio", para intentar poner algo de humor en este asunto.

Tras su nombramiento, la Fundación del Toro de Lidia, el pasado 7 de julio, a través de su presidente, Victorino Martín, envió una carta a Màxim Huerta en la que le proponía "trabajar juntos" en el impulso y la mejora de la tauromaquia, aun siendo consciente de que el nuevo responsable ministerial “no es muy aficionado a los toros". Esta fundación representa a toreros, ganaderos, empresarios y aficionados.

En su intervención de esta noche en televisión, Huerta ha lamentado que con el PP "se eliminase [en 2011] el Ministerio de Cultura" y ha subrayado que los artistas y creadores españoles "son los mejores embajadores". "Tenemos que ser egoístas y estar orgullosos de nuestra cultura, no como ha hecho el Partido Popular". Así, ha destacado que "cuando escritores como María Dueñas o Javier Sierra triunfan fuera", es un triunfo para la cultura de España. También ha mencionado al nuevo presidente de la Academia de Cine, el director Mariano Barroso: "Tenemos que hablar", aunque no ha dado ningún detalle.

Preguntado por algunos de sus polémicos tuits del pasado en los que se refería a los independentistas o a su nulo interés por el deporte, se ha defendido diciendo que "entonces, obviamente, no era ministro de Cultura", pero que forman parte de la personalidad de cada uno. Finalmente, Huerta ha recordado cómo fue la llamada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para ofrecerle la cartera de Cultura. "No cogí la primera llamada porque era un número secreto. A la segunda, sí lo hice y era Pedro Sánchez. Estaba desayunando y no pude ni acabar el café. Fue una gran sorpresa, agradable".