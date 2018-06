Judith Owen: “Mi música es inteligente y sentimental, no música de fondo”

Hay dos tipos de músicos, según la pianista y cantante de jazz británica Judith Owen (Londres, 1969): las estrellas de pop y los artistas. La diferencia, sugiere, es que los primeros “pueden volverse famosos en un instante” —aunque también corren el riesgo de perder la popularidad tan pronto como llegaron a la cima—. Para los segundos, en cambio, las recompensas son “más difíciles de conseguir y tardan más en llegar”, por lo que su profesión les exige “una dedicación de por vida”, piensa Owen. “Pero se puede ser ambas cosas”. Como muestra está su nuevo disco, redisCOVERed, decimosegundo en su trayectoria, en el que revisita por igual clásicos del jazz y el rock, así como éxitos de grandes figuras del pop actual.

“Yo creo que no hay fronteras ni reglas en la música”, manifiesta Owen. Educada en una familia en la que se escuchaba música clásica y jazz, aprendió a valorar las canciones por su carga artística y emocional más que por sus etiquetas. “La música no se trata de géneros, sino de que te haga sentir algo”, asiente. Ese es su indicador de calidad y también su brújula en la densa selva de las expresiones sonoras. No es de extrañar, pues, que en su nuevo álbum tengan cabida temas de referentes jazzísticos como Ella Fitzgerald, de leyendas del rock del tamaño de The Beatles y Deep Purple, pero que, sobre todo, haya hecho espacio para interpretar a iconos del pop como Ed Sheeran, Justin Timberlake o Drake.

Owen aprendió piano escuchando tocar a su padre y a su hermana. Sin embargo, debido a que padece dislexia musical —no puede leer ni escribir partituras—, tenía que emplear solamente su oído y luego hacer uso de su imaginación para reproducir las melodías en el instrumento. Desde entonces, mucho de su trabajo como pianista profesional ha consistido en reinterpretar la música, por lo que la labor de hacer versiones es algo con lo que lleva familiarizada toda su vida de una manera natural.

A esto se sumó que sus primeros trabajos consistieron en tocar versiones en bares y hoteles cuando rondaba los 20 años. “Pero yo no quería ser solo una cantante lounge de jazz ni un simple karaoke”, reivindica. “Mi música es inteligente y sentimental, no música de fondo”. Así que se dio a la tarea de reescribir todas las canciones que tocaba para impregnarlas de su propia personalidad. Gran parte de su discografía es un reflejo de esta inclinación, pues es común encontrar adaptaciones entremezcladas con sus propias composiciones. RedisCOVERed es, en ese sentido, la culminación de un proyecto que lleva haciendo desde que se sentó por primera vez frente a un piano.

Ya puesta en esta labor, para Owen es importante respetar las canciones originales. “Si vas a cambiar algo, tiene que ser especial”, reafirma. Para la pianista, esto se traduce en que la nueva versión tiene que ser bella y hacer feliz a la audiencia. Su secreto es el mismo cada vez: “Leo las letras y me enfoco en un aspecto diferente de la canción”. A partir de ahí, redirige la música en un sentido que encaje con sus propias experiencias. “En un principio, esas canciones ni reflejan mi vida, ni son mi tipo de música; pero al leer las letras, encuentro mi historia en ellas”, explica. “Es tan duro como hacer música original”.

A pesar de que presume de “un corazón de jazz” y de no tener intenciones de convertirse en una estrella de pop, le gusta verse a sí misma como un híbrido, sin el menor empacho por abordar estilos que podrían parecer tan dispares al suyo. “No soy una esnob ni una purista”, decreta. Tampoco siente ningún remordimiento en reconocer que se ha hecho “muy buena en esto”. Su relación con los covers es, a la vez, práctica artística y acondicionamiento físico, “como un músculo que se va haciendo cada vez más y más fuerte”. Dice que hasta ahora no ha hecho enojar a ningún fan y que incluso los compositores originales que han escuchado sus versiones han quedado encantados con ellas. Por lo tanto, redisCOVERed no será el último disco de adaptaciones que haga.