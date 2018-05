Alberto Ammann: “Tomar las decisiones con coherencia es todo un reto hoy en día”

“Todo arrancó con el teatro”, recuerda el actor Alberto Ammann. “Siendo niño iba a un colegio en Argentina y por la tarde teníamos plástica, música, teatro, inglés y educación física. En esos siete años de primaria armábamos improvisaciones de una manera muy lúdica”. Así nació una vocación que no se desarrollaría plenamente hasta varios años después. Un día, cuando tenía 19, paseaba por las calles de su ciudad natal, la Córdoba argentina, cuando pasó por delante del teatro El ángel azul. Un cartel en la puerta anunciaba una selección de actores para un cortometraje. “Me presenté, pero no fui seleccionado para ese, sino para otro corto”, rememora. Allí comenzó una carrera profesional que le ha llevado a ganar un goya como mejor actor revelación por Celda 211 y a intervenir en títulos como Lope, Eva, Invasor, Tesis sobre un homicidio o series de televisión como Narcos y Apaches.

Durante todos los domingos de junio, Alberto Ammann será el encargado de presentar la programación de noche de TCM, una selección de títulos entre los que se encuentran largometrajes como Pozos de ambición, Trainspotting o La última tentación de Cristo. “Hay algo en el cine que es como una ceremonia. Tiene algo de ritual”, explica el actor en una entrevista que ha concedido al canal y en la que repasa su vida, su trayectoria profesional y la visión que tiene del mundo del cine y del teatro.

Alberto Ammann nació el 20 de octubre de 1978. Con un mes de vida sus padres se trasladaron a España huyendo de la dictadura argentina. En 1982, una vez finalizado el gobierno militar, regresó a su país natal. “En Argentina tenía un pequeño grupo con el que hacía café-teatro, performances o pequeñas piezas de comedia en pubs y discotecas”.

En 2009 el director Daniel Monzón lo eligió para interpretar en Celda 211 a un funcionario de prisiones que, en su primer día de trabajo, se ve envuelto en un motín carcelario. “Yo creo que no me acabé de dar cuenta de lo que suponía hasta que comencé a rodar con Luis Tosar, Carlos Bardem y Marta Etura. Me tenía que pellizcar. Fue un punto de inflexión muy importante en mi vida”.

De su papel en la serie de televisión Narcos, en la que interpreta a Pacho Herrera, uno de los capos del cártel de Cali, recalca que le llegó casi de casualidad, unos 15 días antes de comenzar el rodaje. “No había muchos datos sobre él. Era un narcotraficante violento y sanguinario. Yo asumí el riesgo y eso hay que ponerlo en valor. Además, se me abrió el mundo del cine americano, algo que yo nunca había perseguido ni forzado”.

Alberto Ammann prefirió desoír los cantos de sirena que venían de Hollywood. Desde finales de 2017 gestiona, junto a Clara Méndez-Leite, el Teatro de las Culturas, una pequeña sala en el madrileño barrio de Lavapiés, que le sirve para reencontrarse con la esencia más pura de su profesión. “Tomar las decisiones con coherencia es un reto hoy en día”, sentencia para finalizar este actor hispano argentino que los domingos de junio presentará la programación de noche de TCM.