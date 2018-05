La bienal de Venecia y el espacio público sin conflictos

Lo que no tiene nombre no existe, por eso la comisaria del pabellón español, Atxu Amann, ha dedicado su muestra Becoming (convirtiéndose) a calificar con 52 adjetivos la otra arquitectura actual: reactiva, política, periférica, crítica, híbrida, participativa (realizada con los ciudadanos) o colectiva (firmada por un grupo). Esos adjetivos definen los proyectos o el discurso (tesis doctorales) de 142 estudiantes elegidos entre 1.200 presentados a una convocatoria abierta. Así, Mauricio Salazar pinta la palabra “lléname” en edificios vacíos -como las Piscinas Olímpicas de Madrid- y Tatiana Martínez Soto propone sustituir el modulor que Le Corbusier tomaba como medida ideal de los habitantes de un edificio por una persona real. La muestra, que detalla en una de las paredes el uso de los 336.000 euros pagados por el Ministerio de Fomento, ha empleado parte del dinero en restaurar el pabellón que Vaquero Palacios levantara en 1951 para luego empapelarlo con las propuestas que redefinen lo que la arquitectura puede llegar a ser. Qué distinto el papel de estos estudiantes del de los que, vestidos de blanco, actuaban como azafatos ante los proyectos de sus profesores en la muestra Spain Mon Amour de la Bienal de hace seis años. Así, el pabellón es a la vez un espacio vacío y el soporte de 120 acciones, ideas o construcciones que buscan redefinir la arquitectura. El mensaje tiene en esa ambición su mayor logro, la pluralidad para replantear una profesión, y su mayor defecto: el exceso de información. A.Z