Artur Barrio, la acción como poesía, el arte como acción

“Yo soy un pintor de las cavernas que quiere proyectar su imaginación en el espacio que se me brinda… no soy un arquitecto, no dialogo con el espacio: el diálogo es íntimo”, explicó ayer Artur Barrio. La instalación creada para el Reina Sofía consiste en dos salas con las paredes grafiteadas, no con bisontes sino con palabras —Barrio tiene algo de poeta, de filósofo sentencioso—, con el aire impregnado con un fortísimo olor a café, y café en polvo por el suelo, entre palabras que el visitante puede reunir en frases aleatorias, pronunciar en voz alta… Nada tan frustrante como la écfrasis, o sea la descripción de una obra de arte con palabras; es arduo explicar la exaltación que provoca la pieza describiendo los elementos que la componen.