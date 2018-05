La superbanda del rock español, en el concierto aniversario de M80 Radio

Carlos Tarque, voz de M-Clan, y Leiva se juntaron hace ya algunos años con otros músicos, como Prisco (también de M-Clan), el teclista Julián Maeso y el guitarrista Ovidi (Los Zigarros), para formar el grupo Gran Cañón. Como la mayoría, tenían la necesidad de desquitarse de su trabajo, solo que ellos, como "yonquis" de la música que son, según Leiva, lo hacen con más de lo mismo: con música. La superbanda del rock español rinde tributo a los artistas que admiran, como los Eagles o Led Zeppelin. El próximo lunes, 14 de mayo, estarán tocando en la Plaza Mayor de Madrid como cabeza de cartel del concierto 25º aniversario de M80 Radio. A ellos se suman Elefantes, Celtas Cortos e Immaculate Fools.

“Somos fans antes que músicos” arguye Tarque para justificar la existencia de Gran Cañón. “Queríamos hacer versiones, tocar las canciones que nos gustan por puro amor a la música, no hay ninguna pretensión más del disfrute”, abunda. Así que se reunió con amigos y formó este grupo, que no es el primero que comparte con Leiva, pues ya lideraron Hot Legs, como recuerda este último. “Llevamos muchos años teniendo bandas de versiones, es una manera de descomprimir nuestro papel en nuestros proyectos personales y de recuperar ese punto de recreo que cuando te profesionalizas a veces se pierde”, apoya Leiva. El cantante es el que más se sale de su papel habitual, pues aquí asume el del batería. “Me he quitado hasta el micro de coros porque quiero disfrutar del instrumento que, al fin y al cabo, es con el que empecé”, explica.

No se juntan habitualmente, pues cada quien atiende a su propia carrera, pero en vista de este concierto llevan una semana ensayando en casa de Tarque. Cuenta Leiva que han ido a comprar tomates para un gazpacho porque son “unos cocinillas” y el cantante de M-Clan “un anfitrión muy bueno”. En estos encuentros comparten sus inquietudes: Leiva les ha mostrado tres de los últimos temas en los que ha estado trabajando; Tarque hizo lo propio el día anterior. “Son como unas vacaciones, el concierto es importante, pero lo es más estar una semana en el local tocando la música que nos gusta y conviviendo, disfrutando”, cuenta Leiva para certificar que es una banda para el goce total.

Ese sentimiento es el que quieren contagiar en el concierto, que saben especial por el marco, la Plaza Mayor de Madrid, y por el público, que alcanzará el máximo de heterogeneidad que puede propiciar la etiqueta de gratuito. Además, el evento se integra en las celebraciones de las fiestas de San Isidro, patrón de Madrid. Tarque confiesa que “el repertorio no es de canciones superpopulares”, pero matiza que “es una oportunidad de conocer otros temas que también son muy buena música”, pues tienen detrás a grandes artistas como The Beatles, The Rolling Stones o Stevie Wonder.

Al escenario también se va a subir la banda Celtas Cortos. Recordarán grandes éxitos que acercan generaciones, como 20 abril, pero además van a adelantar algunos temas del álbum que están a punto de lanzar: Energía Positiva. Estarán también los barceloneses Elefantes, que siguen presentado su disco La primera luz del día. El último invitado es el rock con reminiscencias folk de los británicos Immaculate Fools.

El espíritu del concierto es, en palabras de Ramón Redondo, director de M80 Radio, “por un lado, dar las gracias a la audiencia por 25 años de fidelidad, que no son pocos, y por el otro, homenajear los grandes éxitos del pop y el rock de todos los tiempos, que es la música que suena en M80”.