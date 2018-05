José Magán: “Para mí, no había mayoría y la faena no era de oreja”

“Para mí no había mayoría y creo que la faena no era de oreja”. Así explica el presidente de la Plaza de Toros de Las Ventas, José Magán Alonso, su decisión de no conceder la oreja a Saúl Jiménez Fortes tras la faena al sexto toro del cuarto festejo de la Feria de San Isidro, celebrado este viernes en el coso madrileño. La decisión del usía no sólo fue muy contestada en la plaza, con una fuerte bronca de gran parte del público, sino también en muchos medios de comunicación taurinos y en las redes sociales.

Pero Magán Alonso, inspector jefe de la Policía Nacional, no se arrepiente: “Soy consciente de la decisión que tomé y estoy convencido de que era lo que tenía que hacer”, ha afirmado en declaraciones a EL PAÍS. “La plaza de Las Ventas da mucho y creo que hay que mantener su identidad. No es lo mismo dar orejas en Madrid que en Guadalajara, Toledo o Aranjuez. Madrid tiene que ser más exigente. Así lo entiendo y trato de hacerlo”.

Tras la faena a su segundo toro de Pedraza de Yeltes, y después que el presidente no concediera el trofeo, Fortes fue obligado por el público a dar dos vueltas al ruedo. “Aquello se fue calentando por una serie de cosas. Para empezar, por las mulillas, que tardaron mucho en llevarse al toro. Estuvieron dos o tres minutos paradas, esperando, y eso también enardece al público”, criticaba Magán Alonso.

El presidente, máxima autoridad en la plaza, se mostraba “desmoralizado” por las fuertes críticas. Y, aunque dice que ni su superior ni sus compañeros le han dicho nada, añade: “Si el jefe superior que es el que me designa considera que debo retirarme, lo aceptaré, que para eso es mi jefe”. Delegado gubernativo en el callejón de la plaza durante 13 años, José Magán Alonso debutó como presidente el pasado 8 de abril, en una novillada en la que alternaron Jorge Isiegas, Carlos Ochoa y Ángel Téllez.

Y, sobre las críticas recibidas en las últimas horas, especialmente desde los medios, responde: “Respeto todas las críticas. Los medios de comunicación son libres de dar su opinión y su versión de los hechos”.