Eurovisión, el mayor ‘circo’ de la televisión

El holandés Jurgen Boernig, periodista de Radio International, lleva, con éste, trece años cubriendo Eurovisión. Su compañero de mesa de trabajo, el inglés David Mann, seis. Ambos echan pestes de las dificultades puestas a la Prensa en esta edición, pero alaban la calidad de las canciones. “Año tras año se mejora, el nivel es más alto, pero quizás nunca habíamos visto tanta calidad como en la primera semifinal de esta edición”, explica Boernig.

Sobre la cuestión de si el estilo de Salvador Sobral puede dejar huella en Eurovisión, no tienen ninguna duda: no. “El futuro de Eurovisión son los jóvenes y a quien quiere la industria discográfica es a los jóvenes. Hacia ellos hay que mirar. Sobral no tuvo ninguna influencia en Europa, tuvo más la canción sueca".