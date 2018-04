Mikolas Josef, representante de República Checa en Eurovisión, herido durante su primer ensayo

Eurovisión 2018 ya está en marcha. Aunque la primera semifinal no llegará hasta el martes 8 de mayo (la segunda se celebra el 10 y la final, el sábado 12 de mayo), los ensayos de los representantes de los diferentes países que compiten ya han empezado en el Altice Arena de Lisboa. Durante la primera jornada, celebrada el domingo, el representante de República Checa, Mikolas Josef, uno de los favoritos según las casas de apuestas, se lesionó haciendo un salto mortal durante su actuación. Tal fue el golpe que el cantante terminó en el hospital. Su estado es grave.

El intérprete ha explicado en Instagram su situación. "Puedo confirmar que me lesioné durante el ensayo y la situación empeoró después de varias horas. Ni siquiera puedo caminar ahora. Regresé del primer hospital y ahora me dirijo a otro. Gracias por todos sus mensajes y oraciones, todos estamos haciendo todo lo posible para que me levante pronto".

Josef estaba ensayando la interpretación de Lie to me, la canción con la que representará a República Checa en Eurovisión. Mientras realizaba la coreografía, en la que hace una acrobacia que incluye un salto mortal, sufrió una aparatosa caída. Según medios locales, el accidente se debió al cansancio acumulado tras tantos días de promoción y ensayos. Aunque el cantante tiene fuertes dolores, por el momento puede mover las articulaciones sin dificultad. "Voy a actuar sin importar cómo", ha dejado claro el checo.