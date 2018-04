Las 43 canciones de Eurovisión 2018 resumidas en 15 minutos

Quedan dos semanas para la final del Festival de Eurovisión, que tendrá lugar en Lisboa el próximo 12 de mayo y las casas de apuestas ya tienen sus favoritas. Según Eurovision World, que reúne las apuestas de diez webs especializadas, a falta de 14 días, la favorita para ganar es Israel, con la canción Toy interpretada por Netta Barzilai. Le siguen a Israel, Bulgaria (Bones, Equinox), Francia (Mercy, Madame Monsieur), República Checa (Lie to me, Mikolas Josef) y Australia (We Got Love, Jessica Mauboy). La página oficial de Eurovisión en YouTube ha colgado un vídeo (que se puede ver más arriba) en el que reúne las 43 canciones que participarán en el certamen.

España, representada por Tu canción, con Amaia y Alfred, aparece en el puesto undécimo. Han transcurrido casi 60 años desde el debut de España debutó en el Festival de Eurovisión en Cannes (Francia), convirtiéndose en el país en participar el mayor número de veces consecutivas desde entonces, sin saltarse ninguna edición. De media, España ha obtenido el puesto número 12 de la tabla en 57 participaciones.

La canción de Israel para Eurovisión, 'Toy', interpretada por Netta.

Un cambio en el peso del voto individual

La Unión Europea de Radiodifusión, que organiza el Festival de Eurovisión, ha cambiado el peso de los votos dentro de los jurados nacionales para favorecer las decisiones que se tomen entre varios miembros por encima de una opinión individual, informa EFE. Según han anunciado, se trata de "un cambio sutil pero significante en el peso de la votación individual de cada juez", con el que busca que prevalezca el juicio mayoritario de los miembros del jurado.

Hasta ahora, el voto individual de cada uno de los cinco miembros del jurado nacional de cada país tenía el mismo peso. De este modo, si una canción recibía la votación máxima por parte de cuatro miembros pero el quinto la colocaba en último lugar, era muy probable que al hacer la media ese país no consiguiese la máxima puntuación.

Entrevista a Amaia y Alfred para EL PAÍS.

Con el nuevo sistema, Eurovisión dará más valor a las decisiones tomadas por varios miembros del jurado sobre las que tome un juez individual, por lo que si una canción es votada como favorita por cuatro jueces es muy probable que consiga la máxima votación, independientemente de la opinión del quinto juez.

Este cambio solo afectará a la votación interna de cada jurado nacional y no a la forma de otorgar los puntos durante la gala, que será como el año pasado (los votos del jurado y los del público valen el 50 % cada uno y se anuncian de forma separada).