La tumba de Tutankamón no tiene cámaras secretas

Investigadores realizan pruebas con radares en la tumba de Tutankamón. MINISTERIO DE ANTIGÜEDADES DE EG (EUROPA PRESS) / VÍDEO: REUTERS-QUALITY

Es "un poco decepcionante", asegura el profesor de la Universidad Politécnica de Turín Francesco Porcelli, pero la tumba de Tutankamón no tiene espacios secretos. Tras sus paredes no se esconde ni la cámara funeraria de la reina Nefertiti ni tesoros ocultos desde hace 3.000 años. Los estudios con radares de penetración terrestre desde el interior de la tumba dirigidos por Porcelli han concluido que no existen las cámaras que detectó un investigador japonés hace poco más de dos años ni aparecen los rastros de puertas de los que escribió el arqueólogo británico Nicholas Reeves en 2015.

La investigación, presentada en la IV Conferencia Internacional sobre Tutankamón y divulgada por el Ministerio de Antigüedades de Egipto, zanja la controversia sobre los misterios de la tumba del faraón. Según indica Porcelli, el estudio demuestra que no hay discontinuidades marcadas debido al paso de roca natural a paredes de bloqueo hechas por el hombre, y no hay ninguna prueba de jambas o el dintel de una puerta. Del mismo modo, los ecos de radar no muestran ninguna indicación que pudiera ser interpretada como paredes de una cámara o zonas sin espacio detrás de las pinturas de la cámara funeraria.

"Se concluye, con un alto grado de confianza, que la hipótesis relativa a la existencia de cámaras ocultas o corredores adyacentes a la tumba de Tutankamón no está respaldada por los datos del radar de penetración terrestre", declara Porcelli..

El estudio fue realizado para aclarar los resultados contradictorios de investigaciones anteriores sobre la teoría de la existencia de una cámara funeraria de Nefertiti oculta detrás de las pinturas de Tuntankamón, esbozada por Reeves. Las autoridades egipcias apoyaron en principio la teoría sobre la existencia de otra cámara, pero ahora el ministro de Antigüedades de Egipto, Khaled al-Anani, ha destacado que aceptan las conclusiones."La investigación geofísica de alto nivel proporciona la evidencia concluyente de que no existen cámaras ocultas junto, o en el interior de la tumba de Tutankamón", según ha informado el Ministerio de Antigüedades de Egipto a través de un comunicado.

El descubrimiento de la tumba de Tutankamón, en el Valle de los Reyes, lugar habitual de enterramiento de los faraones en la entonces capital egipcia, la antigua Tebas y actual ciudad de Luxor, asombró a todo el mundo en 1922, pues se trataba del primer enterramiento de un faraón que fue descubierto intacto, ya que todos los demás habían sido saqueadas en mayor o menor medida siglos atrás.