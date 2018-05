Canciones contra los traumas de guerra

Hace 15 años comenzó la segunda guerra de Irak, un conflicto cuyos inicios estuvieron rodeados de mentiras. Esas mentiras las retrató Neil Young en Living with War, un disco en el que el canadiense acusaba a George W. Bush de engañar al pueblo estadounidense. Aquella guerra también llevó a Bruce Springsteen a ponerse en la piel del soldado. “Tengo el dedo en el gatillo y no sé a quién creer”, cantaba el músico en Devils and Dust. Ahora, tres lustros después, Mary Gauthier recoge el dolor de los combatientes en Riffles and Rosary Beads, un álbum coescrito con veteranos de Irak y Afganistán.

El nuevo trabajo de la cantautora es parte del proyecto Songwriting With Soldiers, una asociación que atiende a veteranos de guerra y que busca, a través de la música, poner voz a emociones y dolores arraigados en lo más profundo de los soldados. Gauthier se sumó a la iniciativa en cuanto oyó hablar de ella. Tras años de lucha contra el alcoholismo y las adicciones, Gauthier confiaba ciegamente en el poder de la terapia para recuperar a las personas. “Aunque la idea nunca fue grabar un disco”, puntualiza la cantante desde Nueva York. Sin embargo, las canciones que la compositora ha ido dando forma junto a los soldados han terminado por dibujar un retrato diferente del conflicto. “En estas canciones hay una honestidad y una cercanía a la vida de los soldados y sus familias que rara vez se ha plasmado en canciones”, confiesa.

Las 11 composiciones de este impactante álbum se adentran en mundos nunca tratados en la música. En Soldiering On, una oda al servicio militar, hay un verso que retrata parte de ese dolor. “Lo que te hace sobrevivir en la guerra, te mata cuando vuelves a casa”, canta Gauthier. En el disco también se cuenta la historia de la esposa que recibe -tras el servicio- a un marido que poco se parece al hombre que conoció. Otra de las canciones relata el viaje al frente de una soldado que dio a luz durante el entrenamiento y que tiene que dejar a su bebé de seis meses para ir a conducir camiones en Irak. El tema de la vuelta a casa revolotea a lo largo del disco y se retrata a la perfección en The War After the War, donde Gauthier, junto a siete soldados, retrata esa guerra invisible que viven los que regresan con la familia.

El resultado de este proyecto es un disco emocionante y único. “Son canciones que me han hecho crecer como artista”, reconoce Gauthier, que ha pasado cuatro años compartiendo su tiempo con decenas de soldados. “Pensé que había que dejar que el mundo escuchase estas canciones porque ayudarían a entenderlos”, explica la compositora. “Mi trabajo como cantante es escuchar, no decirles que las cosas irán bien. No juzgo, etiqueto o diagnóstico. Solo quiero escuchar y plasmar lo que me cuentan en canciones que reflejen ese dolor que no pueden verbalizar. La primera vez que las oyen se ve alivio en su cara, como si alguien por fin los entendiera”.

En estos años de terapia, su visión de la guerra ha cambiado. “Sigo siendo pacifista, pero he descubierto a la gente que está detrás y son personas que han ido al ejército por pura necesidad, sin patriotismo, han ido porque no tenían otros trabajos”, relata. “No he conocido a ningún loco de la guerra, a nadie que disfrute con ello”, reconoce. “Hay 22 intentos de suicidio al día entre soldados, es un problema, uno del que no se está hablando y hay que afrontarlo y lo hemos hecho con estas canciones”.

Las composiciones de Guathier no son un canto a la paz ni un himno para las manifestaciones. Son las historias de la gente que acaba en el frente por necesidad, porque buscan un futuro entre disparos, son, también, las historias de los que vuelven a casa rotos por dentro y las experiencias de las familias de esa gente, de los que ven partir a hermano, a la hija o al marido sin saber si van a volver. Un disco inmenso el de Mary Gauthier, un álbum que te cuenta la guerra como nunca la habían cantado.