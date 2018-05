‘Wild Wild Country’, más salvaje que la ficción

En Estados Unidos se utiliza la etiqueta stranger than fiction para definir aquellas obras de no ficción que por lo insólito que exponen resulta hasta difícil de imaginar en un relato ficticio. Los true crime dramas como The Jinx (2015), Making a Murderer (2015) o el podcast Serial (2014) confirmaron el boom reciente por estas historias rocambolescas e inverosímiles, trufadas de giros aturdidores. Una lista a la que también son afines los protagonistas de esta entrevista. “Nos encanta El impostor (2012), Exit Through the Gift Shop (2010) o Wormwood (2017), y todas estas historias que parecen demasiado extrañas para ser verdad, pero que a la vez aíslan la humanidad de los personajes de todo el componente bizarro que las rodea”, apostilla Chapman.