Guía para el festival WARM UP de Murcia: horarios, entradas y cartel

Este viernes a partir de las 18.00 comienza en Murcia la primera de las dos grandes jornadas que celebra el WARM UP Estrella de Levante 2018, el festival que hasta hace unas semanas se denominaba WAM. De esta forma, aterriza en La Fica la segunda edición de un evento histórico que comenzó hace una década con el mítico SOS 4.8. Este relevo de nombres y organizaciones no se nota en el espíritu de una fiesta que con el paso de los año se ha vuelto imprescindible.

El circuito de festivales de música comienza su temporada alta en Villarrobledo con el Viña Rock y continúa por la capital murciana. El viernes 4 de mayo los asistentes podrán disfrutar de auténticas joyas musicales como Nada Surf o Iván Ferreiro. Por su parte, el sábado los líderes de la programación serán Izal, que comienza su gira Autoterapia en los escenarios del WARM UP.

El objetivo: "crecer en intensidad a medida que avanza la jornada". Desde el pop de Modelo de Respuesta Polar o Cooper a primera hora, la organización ha apostado por avanzar conforme transcurra la noche hacia el rock de ALT-J o Kasabian, los estribillos de Sidonie o Dorian hasta finalizar con cierres electrónicos a cargo de Yelle, The Bloody Beetroots o Elyella.

Los dos escenarios principales (Estrella de Levante y Thunder Bitch) no se solaparán entre ellos, y los otros dos ofrecerán una programación alternativa. Así, el Escenario UP acogerá a los artistas más singulares y las apuestas de futuro del festival, mientras que en el WARM UP Dancefloor by Compralaentrada contará con la música más bailable. La organización espera recibir a más de 60.000 personas este primer fin de semana de mayo.

Entradas del WARM UP

El festival de Murcia ha vendido todos los abonos para esta edición (incluido el VIP). Aún están a la venta las últimas entradas de día desde solo 35 euros (permite acceder una sola vez al recinto, si sales no podrás volver a entrar).

Cartel y horarios del WARM UP

Viernes

Sábado