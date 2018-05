Side Chick en las Furious Sessions

Si quisiésemos saber a qué suena el quejido de un ángel, sin duda tendríamos que escuchar a Side Chick. Esta banda made in Barcelona está a punto de publicar su primer trabajo de estudio. Sin embargo, ya ha llenado de su glam punk rock las salas de la Ciudad Condal. Para abrir el apetito, se pasaron por Sol de Sants Studios a grabar en una Furious Session uno de sus temas más rockeros, irreverentes y poderosos: My love for you. Tema que os traemos hoy aquí en exclusiva y como primicia, antes de que salga publicado el álbum que pone en la calle la discográfica independiente Foehn Records.

Side Chick es el proyecto paralelo de la conocida artista estadounidense Maïa Vidal. La acompañan la cantante barcelonesa Scarlett y Eduardo Benatar, baterista de origen venezolano cuya banda Luz Verde fue nominada al Grammy.

Side Chick. Bernat Rueda.

La química de este trío, que se conoció gracias a la plataforma Tinder, es de alto voltaje y así lo demuestran entre voces agridulces, letras elegántemente sexuales, el sonido de las guitarras y las palpitantes líneas de bajo que marcan su estilo.

Para Side Chick, grabar en el estudio Sol de Sants es jugar en terreno conocido. Allí han dado rienda suelta a su sonido y performance, que se pasea cómodamente entre el garage pop y la electricidad fosforescente de los años 80, mientras no olvida sus raíces punk. Producido por Alberto Pérez, (aka Alberto Sol de Sants), el primer trabajo de esta banda ya causa gran expectativa. Y no es para menos.