Luis Bagué Quílez: “Triunfan los poetas cuquis”

Ensayista, crítico de este suplemento y autor fijo en las antologías de poesía española reciente, Luis Bagué Quílez (Palafru­gell, Girona, 1978) fue galardonado el pasado 21 de abril con el Premio de la Crítica por su poemario Clima mediterráneo (Visor).

¿Qué es lo más extraño que le ha pasado desde que ganó el Premio de la Crítica? Intentar responder a las felicitaciones desde la sala de lactancia de un centro comercial.

Usted también es crítico, ¿se fía de sus colegas? Ahora sí.

Clima Mediterráneo también “trata de España”. ¿Podría definirla en una frase o en una imagen? La flamenca del WhatsApp.

¿Qué está más contaminado, el mar o la poesía sobre el mar? La poesía con vistas al mar.

¿Por qué triunfan los poetas que triunfan ahora en las redes y en los escenarios? Porque se parecen a las tazas de Mr. Wonderful. Son “cuquis” (¿se dice “cuquis”?) y el mensaje es lo de menos. Pero está feo romperlas.

¿Qué no tolera usted en un poema? Las operaciones a corazón abierto.

¿Qué libro le hizo querer ser poeta? Probablemente Tratado de urbanismo, de Ángel González.

¿Qué poema ajeno le habría gustado escribir? El “Romance del prisionero”, con su final escalofriante: “matómela un ballestero; / dele Dios mal galardón”.

De no ser escritor le habría gustado ser... Enmendándole la plana a Manuel Machado, “mi deseo primero / no hubiera sido ser un buen banderillero”. Sobre lo demás me inhibo.

¿Cuál ha sido el último libro que le ha gustado? Sucederá la flor, de Jesús Montiel.

¿Cuál es la película que más veces ha visto? Lost in translation, de Sofia Coppola.

¿Qué canción usaría como autorretrato? Carrie, de Europe. O Bavieca, del Sr. Chinarro. Depende del estado de ánimo.

¿Qué suceso histórico admira más? La Revolución francesa.

¿Qué encargo no aceptaría jamás? No sé decir que no.

¿Qué está socialmente sobrevalorado? La sinceridad.

¿A quién le daría el próximo premio Cervantes? A Raúl Zurita, por ejemplo.