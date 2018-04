Noche fantasmal y brillante en la sala Rubens del museo

Fundada en 2008, el colectivo FC Bergman ha creado un lenguaje teatral muy personal, centrado en una dramaturgia que ellos mismos califican de primaria. Sus producciones ambientadas en lugares especiales y poco convencionales, siempre enormes, buscan situar al "pequeño ser humano que intenta sobrevivir en un mundo grande y complejo".

FC Bergman forma parte de la vanguardia escénica y el motor del teatro contemporáneo europeo en el que Bélgica se ha convertido en los últimos años. "Creemos que tiene que ver con una falta de tradición", asegura esta compañía, radicada en Amberes. "En Bélgica no tenemos dramaturgos famosos como Shakespeare, Goethe o Molière. De modo que no tenemos presión respecto al modo de representarlos. Esto nos ha dado desde las décadas de 1980 y 1990 una gran apertura y mucha libertad artística. Se podía mezclar todo tipo de estilos. El Gobierno flamenco no tuvo reparos en apoyar esta evolución. Nosotros, la siguiente generación, podemos cosechar las recompensas".