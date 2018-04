Cuando una serie es buena es buena. No importante su procedencia, el número de episodios o lo raro que suene su idioma. Esa es una de las lecciones que está enseñando Netflix al público general global. Así lo demuestra el fenómeno de La casa de papel, que triunfa en países tan insospechados como Turquía y que se ha erigido en la serie en habla no inglesa más exitosa de la plataforma. No como anécdota ni producción de culto a lo Borgen, no, como atracción de masas. En nuestro país parece, sin embargo, que seguimos siendo reticentes a salirse del patrón. Nos queda mucho por descubrir. Por ejemplo, ¿nunca se ha planteado ver una serie en flamenco? Tabula Rasa puede ser su oportunidad de darse el pisto.

La nula promoción o el hecho de que sea una serie belga no debe alejarnos. Al contrario, su argumento de thriller psicológico, cercano a Memento o comedias como 50 primeras citas, podría haber nacido en cualquier cinematografía. Su premisa engancha por sí misma. Tras la desaparición de un hombre, Mie (espléndida Veerle Baetens hable el idioma que hable) ha sido recluida en un psiquiátrico sin saber que es la principal sospechosa del crimen. Aquí llega el giro. Como si fuera una versión humana de Dory en Buscando a Nemo, su memoria a corto plazo se borra constantemente. Tendrá nueve episodios para reconstruir su vida y resolver los misteriosos sucesos que la rodean.

Tabula Rasa es desde el primer minuto tan agobiante como adictiva. Una de esas producciones que cuando te coge no te suelta y que acumula giros de guion y sorpresas (disfrazadas de terror sobrenatural) hasta el nivel de la inverosimilitud. El espectador vive tan engañado como la propia protagonista. Eso, irremediablemente, nos ata a su sufrimiento mediante un juego de mentiras hasta un final un tanto culebronesco. Cuando empiece a hallar trampas argumentales, estará metido hasta el cuello en la experiencia. Ya casi entenderá flamenco.