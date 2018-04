Mónica Rodríguez y David Peña Toribio ‘Puño’, ganadores de la 40ª edición de los Premios SM

Biografía de un cuerpo, de Mónica Rodríguez, y La niña Invisible, de David Peña Toribio Puño, han sido seleccionadas como las obras ganadoras de los Premios SM Gran Angular y El Barco de Vapor, respectivamente. Ambos galardones, creados en 1978 por la Fundación SM para “promover la creación literaria destinada a niños y jóvenes”, cumplen con esta su 40ª edición. Los dos premiados recibirán una dotación de 35.000 €, y ambos libros estarán a la venta a partir de este jueves 19 de julio.

Mónica Rodríguez (Oviedo, 1969) se ha impuesto en el Premio SM Gran Angular, 15 años después de la publicación de su primer libro infantil (Marta y el hada Margarita, 2003). Igual que en su debut, en Biografía de un cuerpo la inspiración procede de su hija Marta, que entonces nacía y hoy es una adolescente. “Escribí este libro por una necesidad de entender un poco mejor a mi hija, que a sus 15 años se encuentra inmersa en ese proceso adolescente de buscar su identidad, de encontrarse con un cuerpo nuevo”, reflexiona.

Su libro ha sido seleccionado por el jurado del premio entre los 134 candidatos, y supone un punto de inflexión en la carrera de Mónica Rodríguez, quien ya sumaba tres presencias entre los finalistas y se encuentra, por fin, con un “premio a la insistencia”. En él se relata la historia de un joven que, al igual que la hija de la autora, se dedica a la danza de forma profesional. “Buscaba romper estereotipos con un protagonista masculino”, asevera, antes de sentenciar, en referencia al título de su obra, que “todos los adolescentes escriben su biografía con el cuerpo”.

Por su parte, David Peña Toribio (Madrid, 1978), más conocido por su seudónimo Puño, se ha proclamado ganador del Premio SM El Barco de Vapor 2018 con su obra La niña Invisible. Puño, ilustrador de profesión, contaba con esta su tercera participación en los premios, en la cual, según explica, ha cambiado su forma de trabajar: “antes escribía para intentar ganar, y, sin embargo, he acabado ganando cuando he abandonado esa necesidad y me he centrado en escribir mi historia”.

La niña Invisible plantea una crítica de raíz feminista ambientada en una época prehistórica en la que Trog, su protagonista, decide rebelarse contra las convenciones de su tribu. ‘Puño’ explica que, a pesar de mantener siempre el tono de libro de aventuras, se ha esforzado en “contarlo todo siempre con un fundamento científico y arqueológico, intentando evitar conceptos que entonces no se hubiesen inventado”. El enfoque temporal de su obra se explica porque “somos hombres prehistóricos sofisticados: todo lo que hacemos ahora es lo mismo que hacíamos antes pero vestidos de seda”.