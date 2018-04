La Fundación Ibermúsica presentó ayer jueves, 12 de abril, su 49ª temporada en el Club Matador de Madrid. Veintiocho conciertos con las mejores orquestas, directores y solistas, que incluyen novedades como la presencia del director Teodor Currentzis con su grupo MusicaAeterna o la Orchestra of the Age of Enlightement, junto a solistas como las violinistas Alina Ibragimova y Vilde Frang o la soprano Miah Persson, entre otras. Volverán directores habituales como Riccardo Chailly, Kent Nagano, Andris Nelsons, Vladímir Áshkenazi y Vladímir Yúrovski junto al pianista Yevgueni Kisin. Pero se trata, según reconoció su director-gerente, Llorenç Caballero, de un preludio a los cincuenta años que se celebrará en las dos temporadas siguientes, 2019-20 y 2020-21, con un desfile de las mejores orquestas y directores del mundo asociados siempre con Ibermúsica. Alfonso Aijón, el legendario fundador y director de Ibermúsica, destacó también la presencia por vez primera de tres directores españoles al frente de orquestas internacionales (Jaime Martín, Gustavo Gimeno y Juanjo Mena) en la próxima temporada.